Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı genel atama süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada binlerce personelin yeni görev yerlerinin belirlendiği duyuruldu. Açıklamanın ardından polis memurları ve amirler atama sonuçlarını sorgulamaya başladı. Atama sonuçlarına ilişkin ekranın ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. İşte EGM polis atama sonuçlarıyla ilgili son durum…