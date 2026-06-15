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        Haberler Bilgi Gündem EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı mı? EGM atama sonuçları 2026 isim listesi nasıl nereden öğrenilir?

        EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme sonuçları açıklandı! EGM Polis Atama sonuçları nasıl sorgulanır?

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında binlerce emniyet personelinin görev yeri değişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplam 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Atama sürecinde 1528 amir ile 17 bin 568 polis memurunun yer değişikliği gerçekleştirildi. Yapılan son dakika açıklamasının ardından polis atama sonuçları ve isim listeleri merak konusu oldu. Peki "EGM polis atama sonuçları açıklandı mı?" ve "EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme isim listesi nereden öğrenilir?" İşte EGM Polis Atama ve Yer Değiştirme isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı genel atama süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada binlerce personelin yeni görev yerlerinin belirlendiği duyuruldu. Açıklamanın ardından polis memurları ve amirler atama sonuçlarını sorgulamaya başladı. Atama sonuçlarına ilişkin ekranın ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. İşte EGM polis atama sonuçlarıyla ilgili son durum…

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        EGM POLİS ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında toplam 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Çiftçi'nin paylaşımına göre atama sürecinde 1528 amir ve 17 bin 568 polis memurunun görev yeri değiştirildi.

        Atama kararlarının belirlenmesinin ardından personeller, sonuç ekranının erişime açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Sonuçların Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sistemleri üzerinden personelin erişimine sunulması bekleniyor.

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        EGM ATAMA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        EGM atama sonuçları ve isim listeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel sistemleri üzerinden öğrenilebiliyor. Polis memurları ve amirler, kendilerine tanımlanan kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak yeni görev yerlerini görüntüleyebiliyor.

        Atama sonuçlarının kamuya açık şekilde paylaşılması yerine personel bazlı sorgulama yöntemi uygulanıyor. Bu nedenle personellerin resmi sistemler üzerinden bireysel sorgulama yapması gerekiyor.

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        POLİS ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Polis atama sonuçlarını öğrenmek isteyen personeller, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili personel ekranlarına giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabiliyor. Sistemde yer alan bilgiler doğrultusunda yeni görev yeri, atama tarihi ve diğer detaylara erişim sağlanabiliyor.

        Yoğunluk nedeniyle sistemlerde zaman zaman erişim yavaşlığı yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle personellerin resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

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        19 BİNİ AŞKIN PERSONELİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

        2026 yılı genel atama döneminde emniyet teşkilatında kapsamlı bir görev yeri değişikliği gerçekleştirildi. Toplam 19 bin 96 personelin yeni görev yerlerinin belirlenmesiyle birlikte emniyet teşkilatındaki atama süreci büyük ölçüde tamamlandı.

        Atama sonuçlarının personeller tarafından sorgulanmasıyla birlikte yeni görev yerlerinde mesai sürecinin başlaması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yeni açıklamaları yakından takip ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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