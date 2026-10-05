EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026 SON DAKİKA: TÜİK duyurdu! Ekim 2026 kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? TÜFE verileri ile ev/iş yeri Ekim ayı kira zammı hesaplama

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği 2026 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. 2026 Eylül ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 2026 Ekim ayı kira zammı ortaya çıktı. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olanlar, mevcut kira bedellerine ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yasal zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor. Peki, Ekim 2026 kira zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev/iş yeri 2026 Ekim ayı kira zammı zammı hesaplama yöntemi...