EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026 SON DAKİKA: TÜİK duyurdu! Ekim 2026 kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? TÜFE verileri ile ev/iş yeri Ekim ayı kira zammı hesaplama
Ekim 2026 kira artış oranı için bekleyiş sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verileri ile Ekim ayı kira zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi 2026 Ekim kira zammı hesaplama işlemlerine başladı. Bilindiği üzere kira artışında 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınıyor. Peki, 2026 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, TÜİK TÜFE verileri ile konut/iş yeri 2026 Ekim ayı kira zammı hesaplama....
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği 2026 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. 2026 Eylül ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 2026 Ekim ayı kira zammı ortaya çıktı. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olanlar, mevcut kira bedellerine ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yasal zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor. Peki, Ekim 2026 kira zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev/iş yeri 2026 Ekim ayı kira zammı zammı hesaplama yöntemi...
2026 EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Ekim 2026 Pazartesi günü Eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,73 arttı, aylık %1,84 arttı
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.
2026 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayında konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulanabilecek kira artış oranı da belli oldu.
Son 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan Ekim 2026 kira artış oranı yüzde 31,49 oldu.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira zam oranı: %31,49
Kira zam bedeli: 6,298 TL
Yeni kira bedeli: 26,298 TL
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira zam oranı: %31,49
Kira zam bedeli: 9,447 TL
Yeni kira bedeli: 39,447 TL
Mevcut kira bedeli: 40.000 TL
Kira zam oranı: %31,49
Kira zam bedeli: 12,596 TL
Yeni kira bedeli: 52,596 TL