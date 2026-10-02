Ekim emekli promosyon kampanyası güncellendi! 2026 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?
Ekim ayı emekli promosyon kampanyası yenilendi. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler güncel tutarları araştırıyor. İş Bankası, ING, Yapı Kredi, DenizBank, Akbank, Garanti BBVA, QNB ve diğer bankaların promosyon tutarı ve şartları değişiklik gösteriyor. Bankalar, emeklinin aldığı maaş miktarına göre farklı promosyon tutarları belirleyebildiği gibi, bazı kampanyalarda ek ürün ve hizmet koşulları da uyguluyor. Peki emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, Ekim 2026 güncel emekli promosyon tutarlarında son durum
Emekli promosyon veren bankalar listesi araştırılıyor. Bankalarda kampanyaların geçerlilik tarihleri farklılık gösterebildiğinden, başvuru öncesinde bankanın güncel kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bazı bankalarda promosyonlar 32 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ayrıca bazı kampanyalarda belirli harcama limitleri, kredi kartı kullanımı veya otomatik ödeme talimatı karşılığında ilave ödeme sunulabiliyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar? İşte, güncel emekli maaş promosyonları
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
"1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."
0 - 9.999 TL 6.250 TL 16.250 TL'ye kadar
10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 20.000 TL'ye kadar
15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 22.500 TL'ye kadar
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 25.000 TL'ye kadar
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026
15.000 TL chip-para kampanyasından; 16 Eylül – 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil’den Akbanklı olup SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan SGK emeklileri faydalanabilir.
Ek olarak 15.000 TL’ye varan chip-parayı aşağıdaki adımları uygulayarak kazanabilirsiniz:
SGK emekli maaşınızı Akbank Mobil’den taşımanıza 3.000 TL
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip olmanız durumunda 5.500 TL
Vereceğiniz 2 otomatik fatura ödeme talimatıyla 3.000 TL
2.000 TL ve üzeri Axess veya Wings kart harcamanızda aylık 1.000 TL, 3 ayda toplam 3.000 TL
Akbank Mobil’de yer alan Mobilin Akbanklısı’na katılarak 500 TL chip-para kazanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Kampanya, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
Maaş Tutarı Standart Promosyon Ek Ödül Toplam Promosyon
0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000 TL
ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYON
01 Ekim - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 20.000 TL'ye varan promosyon ve 10.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!
Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.
Müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL ödül verilecektir.
0-9 bin 999 TL maaşa 9 bin 700 TL, 10 bin-14 bin 999 TL maaşa 14 bin 700 TL, 15 bin-19 bin 999 TL maaşa 18 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 21 bin 400 TL promosyon veriliyor.
EMEKLİYE PROMOSYON KAMPANYASINA ÖZEL DİĞER AVANTAJLAR
Emekli müşterilerimiz Yapı Kredi ATM’lerinden günlük 10.000 TL, PTT ATM’lerinden Aylık toplam 10.000 TL ve Albaraka Türk ATM’lerinden Manyetik kart ile 5.000 TL, QR Kod ve Çipli kartlar ile 20.000 TL, günlük toplam ortak limitiniz 20.000 TL’dir.
Emekli müşterilerimiz Yapı Kredi ATM’lerinden günlük toplam 50.000 TL, PTT ATM’lerinden ise 200.000 TL para yatırma işlemi gerçekleştirebileceklerdir.
Emekli müşterilerimiz EFT, FAST ve Havale işlemlerinde ücret ödemeyerek, Albaraka ve diğer banka hesaplarına ücretsiz para gönderebilecektir.
Bankamızın kredi kartı aidat ödemelerinden muaf olacaktır.
01.10.2026 - 31.10.2026 tarihleri arası emekli maaşına ek iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.400 TL ek nakit ödül verilecektir.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon ödüyor.
Maaşı 0-9 bin 999 TL arasında olanlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
VakıfBank, emekli maaşını 3 yıllığına taşıyan SGK emeklilerine emekli promosyon Kampanyası kapsamında 12.000 TL'ye varan standart promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 30.000 TL'ye varan kazanım sunmaktadır.
Promosyon Tutarları
Maaş tutarına göre ödenen 3 yıllık peşin promosyon miktarları şöyledir:
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Halkbank'ın açıkladığı tarifede 10 bin TL ve üzerindeki emekli maaşları için promosyon 8 bin TL'den başlıyor ve 20 bin TL ve üzerindeki maaşlarda 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.