Ekim Turizm, operasyonel filo kiralama sektöründeki faaliyet gösteriyor. Şirket, halka arzda 30,26 TL sabit fiyat üzerinden toplam 162 milyon lot satış gerçekleştirecek. Yaklaşık 4,9 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzda halka açıklık oranı ise yüzde 19,47 olacak. Yatırımcılar Ekim Turizm halka arz tarihlerini, olası lot miktarını ve katılım endeksine ilişkin detayları araştırıyor. Peki Ekim Turizm halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? Intercity kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...