Ekim Turizm halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? Intercity kaç lot verir?
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Şirket, paylarını 30,26 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunacak. Halka arz kapsamında toplam 162 milyon lot satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,9 milyar TL olarak hesaplanıyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 19,47 seviyesinde olması bekleniyor. Peki Ekim Turizm halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? Intercity kaç lot verir? İşte Ekim Turizm talep toplama tarihleri..
Ekim Turizm, operasyonel filo kiralama sektöründeki faaliyet gösteriyor. Şirket, halka arzda 30,26 TL sabit fiyat üzerinden toplam 162 milyon lot satış gerçekleştirecek. Yaklaşık 4,9 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzda halka açıklık oranı ise yüzde 19,47 olacak. Yatırımcılar Ekim Turizm halka arz tarihlerini, olası lot miktarını ve katılım endeksine ilişkin detayları araştırıyor. Peki Ekim Turizm halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? Intercity kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...
EKİM TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Şirketin talep toplama işlemleri 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.
EKİM TURİZM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Ekim Turizm halka arzında pay başına satış fiyatı 30,26 TL olarak belirlendi.
EKİM TURİZM KAÇ LOT VERİR?
150 Bin katılım ~ 756 Lot (22.876 TL)
250 Bin katılım ~ 454 Lot (13.738 TL)
350 Bin katılım ~ 324 Lot (9.804 TL)
500 Bin katılım ~ 227 Lot (6.869 TL)
700 Bin katılım ~ 162 Lot (4.902 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 104 Lot (3.147 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 71 Lot (2.148 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 52 Lot (1.573 TL)
EKİM TURİZM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE HALKA AÇIKLIK ORANI
Halka arz kapsamında toplam 162 milyon lot satış planlanıyor.
Bu payların;
132 milyon lotu sermaye artırımı,
30 milyon lotu ortak satışı
şeklinde yatırımcılara sunulacak.
30,26 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek.
Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 832 milyon TL'ye yükselmesi beklenirken, halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 19,47 olacak.
EKİM TURİZM BORSA KODU NEDİR?
Ekim Turizm payları, Borsa İstanbul'da EKIM işlem koduyla işlem görecek.
EKİM TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Ekim Turizm halka arzında yetkili konsorsiyum liderleri Ak Yatırım ve Vakıf Yatırım olarak açıklandı.
Yatırımcılar, halka arz başvurularını Ak Yatırım ve Vakıf Yatırım'ın yanı sıra anlaşmalı banka ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirebilecek. Bunlar arasında;
Ziraat Bankası
Halkbank
VakıfBank
İş Bankası
Garanti BBVA
Yapı Kredi
Akbank
QNB
DenizBank
TEB