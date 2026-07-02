Intercity Ekim Turizm halka arzı için beklenen süreç başladı. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, dağıtım esasları ve halka arz büyüklüğünün netleşmesiyle birlikte yatırımcılar gözünü başvuru detaylarına çevirdi. Onaylı izahname sonrası halka açıklık oranı ve aracı kurum bilgileri de belli olurken, bireysel yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar “Ekim Turizm halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalardan alınabilecek ve kişi başı kaç lot düşer?” soruları oldu. İşte Intercity Ekim Turizm halka arzına dair öne çıkan ayrıntılar haberimizde...