Ekim Turizm halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu? Intercity Ekim Turizm halka arz hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alan Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arzı için süreç resmen başladı. Otomotiv ve turizm alanındaki faaliyetleriyle bilinen şirketin halka arzında talep toplama takvimi, hisse fiyatı ve halka arz büyüklüğü yatırımcıların gündemine girdi. Borsaya yeni şirketlerin katılımını yakından takip eden yatırımcılar ise "Ekim Turizm halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ekim Turizm halka arzına ilişkin merak edilen tarih, fiyat, aracı kurum ve dağıtım detayları...
Intercity Ekim Turizm halka arzı için beklenen süreç başladı. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, dağıtım esasları ve halka arz büyüklüğünün netleşmesiyle birlikte yatırımcılar gözünü başvuru detaylarına çevirdi. Onaylı izahname sonrası halka açıklık oranı ve aracı kurum bilgileri de belli olurken, bireysel yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar “Ekim Turizm halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalardan alınabilecek ve kişi başı kaç lot düşer?” soruları oldu. İşte Intercity Ekim Turizm halka arzına dair öne çıkan ayrıntılar haberimizde...
EKİM TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. HALKA ARZ NE ZAMAN?
Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arz tarihleri 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek
Talep toplama işlemleri 09:00–17:00 saatleri arasında yapılacak. Halka arzda dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak uygulanacak.
EKİM TURİZM HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?
Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arz kapsamında toplam 161.999.998 lot pay dağıtacak. Bunun 132.000.000 lotu sermaye artırımı, 30.000.000 lotu ise ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek.
Katılım senaryolarına göre bireysel yatırımcı başına düşebilecek lot miktarları şu şekilde:
150 Bin katılım - 756 Lot (22.876 TL)
250 Bin katılım - 454 Lot (13.738 TL)
350 Bin katılım - 324 Lot (9.804 TL)
500 Bin katılım - 227 Lot (6.869 TL)
700 Bin katılım - 162 Lot (4.902 TL)
1.1 Milyon katılım - 104 Lot (3.147 TL)
1.6 Milyon katılım - 71 Lot (2.148 TL)
2.2 Milyon katılım - 52 Lot (1.573 TL)
EKİM TURİZM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arz fiyatı 30,26 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,9 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %19,47 olarak hesaplanıyor.
EKİM TURİZM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arzının Katılım Endeksi’ne uygun olmadığı açıklandı.
EKİM TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.