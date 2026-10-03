EKPSS tercih tarihleri 2026: ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercih tarihleri için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2026 EKPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM duyuru ekranına çevrildi. Peki EKPSS tercihleri nasıl yapılır ve kılavuz yayınlandı mı?