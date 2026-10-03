EKPSS tercih tarihleri 2026: ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayınlandı mı?
EKPSS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Kamuda engelli memur alımı için ayrılan boş kontenjanlara başvuruda bulunacak olan adaylar, EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır ve engelli memur alımı tercih kılavuz yayınlandı mı?
EKPSS tercih tarihleri için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2026 EKPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM duyuru ekranına çevrildi. Peki EKPSS tercihleri nasıl yapılır ve kılavuz yayınlandı mı?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS sınavı 19 Nisan’da yapıldı ve sonuçlar 14 Mayıs’ta açıklandı.
EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı. EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
Engelli memur atamalarının yapılacağı tarihlere ilişkin güncel açıklamanın önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandıktan sonra süreç şu şekilde işleyecek:Kılavuz İncelemesi: Adaylar, mezun oldukları eğitim durumuna (ortaöğretim, ön lisans, lisans) uygun kadroları ve aranan nitelikleri kılavuzdan inceleyecek.AİS Üzerinden İşlem: Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile adayların kendileri tarafından yapılacak. Onay Süreci: Belirtilen süre içerisinde tercihler elektronik ortamda tamamlanacak ve sistem üzerinden adaylar tercihlerini sonlandıracak.