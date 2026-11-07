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        Haberler Bilgi Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 7 Kasım 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 7 Kasım 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri güncel olarak duyuruluyor. Elektriklerin ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar, BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitesi üzerinden kesintinin yaşandığı bölgeleri görebiliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 7 Kasım Cumartesi günü ne ilişkin İstanbul elektrik kesinti programını açıkladı. Bazı mahallelerde kesinti 8 saate kadar uzayabilecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 00:57 Güncelleme:
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        İstanbul genelinde bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik verilemiyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklanan kesinti programına göre, Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, 7 Kasım’da İstanbul elektrik kesintisi ne zaman düzelecek?

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        İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        İstanbul’da yaşanan elektrik kesintisi, ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından gündemde yer alıyor. Planlı kesintiler için BEDAŞ tarafından başlangıç ve bitiş saatleri duyuruldu.

        BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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