EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: SSK, BAĞ KUR, EMEKLİ SANDIĞI 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç zam olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz 2026 döneminde yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı.