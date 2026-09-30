EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: SSK, BAĞ KUR, EMEKLİ SANDIĞI 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç zam olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayı emekli zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon verisi, memur emeklisi ve SSK/Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını doğrudan belirliyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olduğu açıklanmıştı. TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonunun ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Peki emekli zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç zam olacak? İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaş zammı son durum bilgisi
Emekli maaş zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından zam oranının büyük bölümü netleşirken, nihai artışı belirleyecek aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor. Ocak ayında açıklanacak son veriyle birlikte 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranları ve en düşük emekli maaşı belli olacak. Peki emekli maaş zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, emekli zammında son durum
OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emekli maaşı 2027 Ocak zammı, yılın ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ocak 2027 tarihinde duyurulacak.
OVP YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde Ocak 2027 maaş artışlarına yönelik çeşitli hesaplamalar yapılıyor.
Ancak yıl sonu enflasyon oranı ile altı aylık enflasyon oranı aynı değildir. Ocak zammı hesaplanırken 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun tamamı esas alınacağından, OVP tahmini üzerinden yapılan oranlar senaryo niteliği taşıyor.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76 oranında artırıldı. En düşük emekli aylığı ise temmuz ödeme döneminden itibaren önceki 20 bin liralık seviyeden 23 bin 552 liraya yükseltildi. Söz konusu tutar, kök aylığı daha düşük olan emekliler için uygulanan asgari ödeme tutarı olarak belirlendi.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz 2026 döneminde yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde altı aylık TÜFE değişimi esas alınırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme artışı ile oluşması halinde enflasyon farkı birlikte değerlendirilecek. Eylül enflasyonunun ardından üç aylık hesap netleşecek, ancak kesin maaş artışı yılın kalan üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.