En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?
Temmuz 2026 emekli maaşı zammına ilişkin süreç milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşirken, en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yeni tutarlar yürürlüğe girecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, en düşük emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte Temmuz 2026 emekli zammına ilişkin son gelişmeler...
Temmuz ayı emekli maaşı zammında gözler TBMM'deki kanun teklifine çevrildi. AK Parti tarafından hazırlanan düzenleme, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte zamlı emekli maaşları uygulanmaya başlanacak. Emekliler ayrıca kendi maaşlarına ne kadar zam geleceğini hesaplamaya devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşını içeren teklif Meclis'e sunuldu mu, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.
Düzenleme, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan hak sahiplerini kapsıyor. Kanun teklifinin yasalaşması halinde yeni tutar, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.
EMEKLİ MAAŞI MECLİS'E SUNULDU MU?
Evet. En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifin önümüzdeki süreçte ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
En düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.
Kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için sırasıyla TBMM'de kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve zamlı maaşlar buna göre ödenecek.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2026 TEMMUZ
Temmuz 2026 döneminde;
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak.
Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş artışı alacak.
Kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan emekliler için ise yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Hazine desteğiyle maaşlar yeni taban tutara tamamlanacak
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşların ödeme takvimi, düzenlemenin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK tarafından ödeme takvimi ilan edilecek ve hak sahiplerinin hesaplarına zamlı maaşlar ile varsa maaş farkları yatırılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde