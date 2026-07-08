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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaş zammı hesaplama 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Meclis'e sunuldu mu?

        Emekli maaş zammı hesaplama 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Meclis'e sunuldu mu?

        Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemede yeni gelişme yaşandı. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşirken, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından yeni maaşlar belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Emekliler şimdi teklifin Meclis sürecini ve zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini yakından takip etmeye başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e sunuldu mu? İşte Temmuz 2026 SSK, Bağ-kur emekli maaşı zammında son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        1

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve emekli maaşlarını etkileyen 6 aylık enflasyon oranları belli oldu. Açıklanan verilerin ardından hazırlanan en düşük emekli aylığına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde milyonlarca emeklinin maaşında artış yaşanacak. Gözler şimdi teklifin Meclis'teki görüşme takvimi ile Resmi Gazete sürecine çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'e sunuldu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

        Teklifin yasalaşması durumda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükselecek.

        Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        3

        EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULDU MU?

        AK Parti'nin hazırladığı en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00'de TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

        Teklif, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

        4

        6 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre;

        Haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 0,99

        Yıllık enflasyon yüzde 32,11

        12 aylık ortalama enflasyon yüzde 32,03

        2026 yılının ilk 6 aylık TÜFE artışı ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.

        Bu oranlarla birlikte emekli ve memur maaş zamları da netleşmiş oldu.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

        En düşük emekli aylığı düzenlemesi, kök aylığı düşük olduğu için Hazine desteğiyle en düşük emekli maaşı alan milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.

        Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, şartları taşıyan emekliler yeni belirlenen 23 bin 552 TL tutarındaki en düşük emekli aylığından yararlanabilecek. Gözler şimdi TBMM'deki görüşmeler ve düzenlemenin yasalaşma sürecine çevrilmiş durumda.

        6

        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        7

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

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