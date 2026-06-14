Enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesaplama tablosu 2026: Emekli maaşı ne kadar olacak?
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin beklediği 5 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşan enflasyon farkı ile emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Ocak ayında hatırlanacağı gibi yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Ancak 5 aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamalar emekli maaşlarının hangi seviyelere çıkabileceğine dair önemli ipuçları veriyor. Emekliler, kök maaşlarına yansıyacak artışın yanı sıra en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme olup olmayacağını da araştırıyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli ve memur maaş zammında gözler temmuz ayına çevrildi. TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayındaki enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden oluşan zam oranı anlamına geliyor. Nihai rakamın belirlenmesi için haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Emekliler ise mevcut veriler üzerinden maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak 2026? 5 aylık enflasyon farkı belli oldu, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU
Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık enflasyon yüzde 32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu an için hak ettiği zam oranını gösteriyor. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık kesin zam oranı ortaya çıkacak.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.