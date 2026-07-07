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        Haberler Bilgi EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ || Memur, SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Tahsis No'ya göre maaş ödeme takvimi

        EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ || Memur, SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Tahsis No'ya göre maaş ödeme takvimi

        Emekli maaşlarına 3 Temmuz Cuma günü netleşen Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte yapılacak zam oranı belli oldu. En düşük emekli maaşının yükselmesini de içeren kanun teklifi ise TBMM'ye sunuldu. Peki, zam sonrası SSK, Bağkur ve memur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ve tahsis No'ya göre maaş ödeme takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi 3 Temmuz Cuma günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıralarda yerini aldı.. Merak edenler için "2026 Temmuz memur, SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. Peki, 2026 Temmuz emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte sorgulanan sorunun cevabı ve Tahsis No'ya göre SSK ve Bağkur maaş ödenme takvimi...

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        EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli maaşları zam oranlarının belli olacağı tarihten sonra ödenmeye başlayacağı için genellikle farklar ödeme tarihinde maaşlara yansıyor.

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        Ancak en düşük emekli maaşının artışını öngören kanun teklifi 14 Temmuz'dan sonra Meclis gündemine geleceği için maaşların zamsız olarak hesaplara yatması zam farklarının da Ağustos ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

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        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

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        MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Memur emeklisi maaşları her ayın 1 ile 5'i arasında yattığı için memur emeklileri emekli maaş zammı farklarını maaş ödemeleri sonrasında alacak. Geçmiş yıllardaki teamüllere göre memur emeklisi zam farklarının Temmuz ayı ortalarında verilmesi bekleniyor.

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        Memur emeklisi zam farklarının ödeme tarihiyle ilgili Çalışma ve Sosyakl Güvenlik Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması halinde yapılacak açıklamayı ve ödemne tarihini haberimizde paylaşacağız.

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        MEMUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Memur emeklilerinin emekli maaşları her ayın 1'i ve 5'inde şu standartlara göre yapılıyor:

        Doğum tarihi 00-22 arasında olanlara ayın 1'inde,

        Doğum tarihi 23-28 arasında olanlara ayın 2'sinde,

        Doğum tarihi 29-48 arasında olanlara ayın 3'ünde,

        Doğum tarihi 49-54 arasında olanlara ayın 4'ünde,

        Doğum tarihi 55-99 arasında olanlara ayın 5'inde.

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