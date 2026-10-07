Emekli promosyon kampanyanları son durum: Ekim 2026 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU EKİM 2026

Akbank’ın emeklilere yönelik kampanyasında 15 bin TL’ye kadar chip-para fırsatı sunuluyor. Kampanyadan, 16 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden müşteri olan, SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve promosyon başvurusu yapan emekliler yararlanabiliyor.

Ek chip-para kazanımı ise belirlenen işlemlere göre değişiyor. Buna göre emekli maaşını Akbank Mobil üzerinden taşıyanlara 3 bin TL, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıranlara 5 bin 500 TL, iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL chip-para veriliyor. Axess veya Wings kartla aylık 2 bin TL ve üzeri harcama yapanlar üç ayda toplam 3 bin TL kazanabiliyor. Akbank Mobil’deki “Mobilin Akbanklısı” kampanyasına katılan müşterilere ise 500 TL ek chip-para sağlanıyor.