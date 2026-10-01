32 bin TL'ye varan promosyon fırsatı! Emekli promosyonu 2026 Ekim ne kadar oldu?
Emekli promosyonu 2026 yılında bankaların kampanyalarıyla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut banka ile taahhüdünü yenileyen SSK ve Bağkurlular, emekli promosyonu ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Bankalar, emekli müşterilerine maaş tutarına göre değişen promosyon ödemelerinin yanı sıra ek kampanyalar da sunabiliyor. Özellikle yüksek maaş alan emekliler için en yüksek emekli promosyonu veren bankaların sunduğu fırsatlar yakından takip ediliyor. Kamu bankaları ve özel bankaların kampanya koşulları, ödeme tutarları ve ek avantajları birbirinden farklılık gösterebiliyor. Peki, 2026 emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor ve emekli promosyonu başvuru şartları neler? İşte 2026 Ekim güncel emekli promosyon kampanyaları...
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, başvuru öncesinde bankaların güncel emekli promosyon kampanyalarını karşılaştırıyor. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek için genellikle emekli maaşının ilgili bankaya taşınması ve belirli bir süre bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Bazı bankalar promosyon ödemesine ek olarak kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı veya yeni müşteri olma gibi koşullarla ilave ödüller sunabiliyor. Peki, emekli promosyonu 2026 yılında hangi bankalarda ne kadar? İşte detaylar...
EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?
2026 yılında emekli promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. Bankalar, emeklinin aldığı maaş miktarına göre farklı promosyon tutarları belirleyebildiği gibi, bazı kampanyalarda ek ürün ve hizmet koşulları da uyguluyor.
Bu nedenle emekli promosyonu ne kadar sorusunun tek bir yanıtı bulunmuyor. Emeklilerin maaş tutarına ve seçtikleri bankanın kampanya koşullarına göre alabilecekleri ödeme değişebiliyor.
Kampanyaların geçerlilik tarihleri de bankalara göre farklılık gösterebildiğinden, başvuru öncesinde bankanın güncel kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Emekliler tarafından en çok araştırılan konuların başında en yüksek emekli promosyonu geliyor. Özel bankalar dönemsel kampanyalarla promosyon ödemelerini artırabilirken kamu bankaları da kendi kampanya koşulları doğrultusunda ödeme yapıyor.
Emekli promosyonu araştırılırken bankaların yalnızca ana promosyon tutarına değil, ek ödeme şartlarına da bakılması gerekiyor. Bazı kampanyalarda belirli harcama limitleri, kredi kartı kullanımı veya otomatik ödeme talimatı karşılığında ilave ödeme sunulabiliyor.
Bu nedenle bankaların ilan ettiği “toplam promosyon” tutarı ile herhangi bir koşul bulunmadan alınabilecek temel promosyon tutarı birbirinden farklı olabilir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
"1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."
0 - 9.999 TL 6.250 TL 16.250 TL'ye kadar
10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 20.000 TL'ye kadar
15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 22.500 TL'ye kadar
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 25.000 TL'ye kadar
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 30 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon - KMH - 2 adet Fatura - Kredi Kartı Aktiflik
0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı promosyonu için başvurular bankaların şubeleri, mobil uygulamaları, internet bankacılığı veya bankaların belirlediği diğer kanallar üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yöntemi bankadan bankaya değişiklik gösterebildiği için ilgili bankanın güncel kampanya koşullarının incelenmesi gerekiyor.
Emeklinin maaşını başka bir bankaya taşımak istemesi halinde öncelikle mevcut bankadaki promosyon taahhüdünün bulunup bulunmadığını kontrol etmesi önem taşıyor. Taahhüt süresi sona eren veya gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar yeni bankanın kampanyasına başvurabiliyor.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.