EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?

2026 yılında emekli promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. Bankalar, emeklinin aldığı maaş miktarına göre farklı promosyon tutarları belirleyebildiği gibi, bazı kampanyalarda ek ürün ve hizmet koşulları da uyguluyor.

Bu nedenle emekli promosyonu ne kadar sorusunun tek bir yanıtı bulunmuyor. Emeklilerin maaş tutarına ve seçtikleri bankanın kampanya koşullarına göre alabilecekleri ödeme değişebiliyor.

Kampanyaların geçerlilik tarihleri de bankalara göre farklılık gösterebildiğinden, başvuru öncesinde bankanın güncel kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.