Memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar olacak 2027 Ocak? 3 aylık enflasyon farkı belli oldu, emekli ve memur zammında hesaplar değişti!
Emekli ve memur maaşlarına 2027 yılının ocak ayında yapılacak zam için hesaplamalar, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla hız kazandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon ise yüzde 5,57 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için üç aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri, milyonlarca kişinin yeni yılda alacağı maaşı belirleyecek. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte üç aylık enflasyon farkına göre 2027 Ocak maaş zammı hesaplamaları ve olası zamlı maaşlar.
Milyonlarca emekli ve memur, ocak ayında maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını araştırıyor. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık zam hesabında önemli bir aşama geride kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,57'lik artış şimdiden hesaplanırken memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Peki, 2027 ocak ayında en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur ve emekli maaşında zam senaryoları...
3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 5,57 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı verilerine göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon verileriyle temmuz-eylül dönemindeki kümülatif artış yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı hesabında şu ana kadar kesinleşen artışı gösteriyor. Ancak nihai zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, mevcut uygulamada altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Eylül ayı verileriyle birlikte ocak ayında yapılacak zam için yüzde 5,57'lik artış şimdiden oluştu. Önümüzdeki üç ayda enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde bu oran da artacak.
En düşük emekli aylığı için temmuz ayında yapılan düzenlemeyle aylık 23 bin 552 TL seviyesinde uygulanıyor. Bu tutar üzerinden yalnızca yüzde 5,57'lik artışın gerçekleştiği varsayılırsa hesaplama şöyle oluyor:
Mevcut en düşük emekli aylığı: 23.552 TL
Üç aylık enflasyon oranı: Yüzde 5,57
Hesaplanan artış: Yaklaşık 1.312 TL
Olası yeni tutar: Yaklaşık 24.864 TL
Bu hesaplama yalnızca üç aylık enflasyon oranına dayalı bir senaryodur. Ocak ayında geçerli olacak en düşük emekli aylığı, altı aylık enflasyon verileri ve olası yasal düzenlemelerle kesinleşecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve oluşması halinde enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanacak. 2027 yılının ilk altı ayı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam öngörülüyor.
Temmuz-eylül döneminde gerçekleşen yüzde 5,57'lik enflasyon, memur ve memur emeklilerinin ikinci yarı için aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını henüz aşmadı. Bu nedenle şu aşamada ilave enflasyon farkı oluşmadı. Ancak yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 7'yi aşarsa aşan kısım enflasyon farkı hesabına yansıyacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur maaşının ocak ayında ne kadar olacağı, toplu sözleşme zammı ve varsa enflasyon farkı belli olduktan sonra hesaplanabilecek. Şimdilik yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı üzerinden örnek hesaplama yapılabilir.
Örneğin mevcut en düşük memur maaşı 70.224 TL olarak esas alınırsa yüzde 5 zamla maaş yaklaşık 73.735 TL'ye yükselir. Bu hesaplamaya henüz oluşmamış enflasyon farkı ve olası ilave düzenlemeler dahil değildir.
Memur emeklilerinin aylıkları da kendi zam hesaplama esaslarına göre artırılacak. Kesin tutarlar, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.
OCAK 2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2027 maaş zamlarının kesinleşmesi için yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. TÜİK'in ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla altı aylık enflasyon farkı hesaplanabilecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı altı aylık enflasyona göre belirlenirken memur ve memur emeklilerinin artışında toplu sözleşme hükümleri de dikkate alınacak. En düşük emekli aylığına ilişkin olası yeni bir düzenleme yapılması halinde ise uygulanacak tutar ayrıca resmî açıklamayla duyurulacak.