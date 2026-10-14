EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, mevcut uygulamada altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Eylül ayı verileriyle birlikte ocak ayında yapılacak zam için yüzde 5,57'lik artış şimdiden oluştu. Önümüzdeki üç ayda enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde bu oran da artacak.

En düşük emekli aylığı için temmuz ayında yapılan düzenlemeyle aylık 23 bin 552 TL seviyesinde uygulanıyor. Bu tutar üzerinden yalnızca yüzde 5,57'lik artışın gerçekleştiği varsayılırsa hesaplama şöyle oluyor: