EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK ZAMMI SON DURUM: SSK Bağkur 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Milyonlarca emekli gözlerini emekli zammı son dakika haberlerine çevirdi. İki aylık verilerle oluşan zam oranı emeklilerin yeni maaşlarına ilişkin önemli ipuçları verdi. Emekli zammında oran ise aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşecek. Türkiye'de milyonlarca emeklinin emekli maaş zamları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre güncellenmeye devam ediyor. Peki, emekli zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2027 emekli maaşında son durum
Emekli maaş zam tablosu şekillenmeye devam ediyor. Türkiye’de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ocak 2026 emekli maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla resmiyet kazanacak. 2 aylık kesinleşen zam oranı %3,65 oldu. Peki, 2027 Ocak emekli zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmeler
OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde altı aylık TÜFE değişimi esas alınırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme artışı ile oluşması halinde enflasyon farkı birlikte değerlendirilecek. Eylül enflasyonunun ardından üç aylık hesap netleşecek, ancak kesin maaş artışı yılın kalan üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.
AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, eylül ayı TÜFE artışının ortalama yüzde 2,18 olması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76 oranında artırıldı. En düşük emekli aylığı ise temmuz ödeme döneminden itibaren önceki 20 bin liralık seviyeden 23 bin 552 liraya yükseltildi. Söz konusu tutar, kök aylığı daha düşük olan emekliler için uygulanan asgari ödeme tutarı olarak belirlendi.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz 2026 döneminde yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı.
OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emekli maaşı 2027 Ocak zammı, yılın ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ocak 2027 tarihinde duyurulacak.