EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK ZAMMI SON DURUM: SSK Bağkur 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde altı aylık TÜFE değişimi esas alınırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme artışı ile oluşması halinde enflasyon farkı birlikte değerlendirilecek. Eylül enflasyonunun ardından üç aylık hesap netleşecek, ancak kesin maaş artışı yılın kalan üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, eylül ayı TÜFE artışının ortalama yüzde 2,18 olması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak.