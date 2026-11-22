Emekli zammında kritik açıklama! Emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payı gelecek mi? 2027 Ocak emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak maaş zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam ve refah payı düzenlemesi beklentisini sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli aylıklarında ilave iyileştirme yapılmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıklaması, gündemi yeniden hareketlendirdi. Temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşının yeni yılda hangi seviyeye çıkarılacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, emekliye seyyanen zam veya refah payı verilecek mi, emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2027 emekli zammı hesaplama tablosu...
2027 yılına yaklaşılırken emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, 2026 yılının ikinci altı aylık enflasyonuna göre belirlenecek. Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı esas alınacak. Hükümet kanadından gelen seyyanen zam açıklamaları, emekliye ek zam gelişmelerini gündeme taşıdı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekliye seyyanen zam, refah payı var mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ MAAŞI VE REFAH PAYI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında emeklilere yönelik yeni düzenleme hakkında önemli mesajlar verdi.
Yılmaz, emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde uzun süredir çalışıldığını belirterek enflasyonun üzerinde bir destek sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Yılmaz'ın açıklamasında öne çıkan ifadeler şöyle oldu:
- Emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor.
- Enflasyonun üzerinde destek sağlanması hedefleniyor.
- Bütün emeklileri kapsayan alternatifler değerlendiriliyor.
- Düzenlemenin yıl sonuna kadar hazırlanarak Meclis'e sunulması planlanıyor.
Bu açıklama, 2027 Ocak döneminde emekli maaşlarına yalnızca enflasyon farkı kadar zam yapılmayabileceği beklentisini güçlendirdi.
BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EK ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada emekli aylıklarına yönelik ilave iyileştirme çalışması yürütüldüğünü duyurdu.
Işıkhan, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara ilave düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Bakan Işıkhan, özellikle emekliler arasındaki gelir farklılıklarının gözetileceğini, adalet ve hakkaniyet temelinde bir yaklaşım benimseneceğini ifade etti.
Çalışmaların Ekonomi Koordinasyon Kurulunda değerlendirildiğini belirten Işıkhan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve TBMM'nin takdirine sunulacağını bildirdi.
MEHMET ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ZAMMINDA YAŞ VE PRİM GÜNÜ MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmeleri de yeni zam modeline ilişkin beklentileri artırdı.
Gündeme gelen formüller arasında emeklilerin yaşları, prim ödeme gün sayıları ve mevcut aylıklarının dikkate alınması bulunuyor. Böylece emekliler arasındaki gelir farklılıklarının azaltılması ve daha dengeli bir destek modelinin oluşturulması hedefleniyor.
Özellikle uzun yıllar prim ödeyen emeklilerin yeni düzenlemeden nasıl yararlanacağı merak ediliyor. Ancak yaş ve prim günü kriterlerine ilişkin kesinleşmiş bir hesaplama yöntemi bulunmuyor.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Emekli maaşlarına yönelik kulis haberlerinde 10 bin TL ve 15 bin TL seviyelerinde seyyanen zam seçenekleri de gündeme geldi.
Ancak bu tutarlar, hükümet tarafından açıklanmış veya yasalaşmış zam miktarları değil. Ek ödeme modelinin seyyanen zam, refah payı ya da farklı bir destek şeklinde uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.
Düzenlemenin bütün emeklileri kapsaması beklentisi öne çıkarken, çalışan ve çalışmayan emeklilerin durumunun nasıl değerlendirileceği de merak ediliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2026 döneminde yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti. Ocak 2027'de bu tutarın yeniden artırılması bekleniyor.
Ancak en düşük emekli aylığına yapılacak artış, kök maaşlara uygulanacak enflasyon zammından farklı bir yasal düzenlemeyle belirlenebiliyor.
Mevcut 23 bin 552 TL üzerinden farklı zam oranlarına göre örnek hesaplamalar şöyle:
Zam oranıZam tutarıYeni maaş
%8,281.950 TL25.502 TL
%102.355 TL25.907 TL
%112.590 TL26.142 TL
%122.826 TL26.378 TL
Tablodaki tutarlar örnek hesaplamadır. Kesinleşmiş zam oranlarını veya açıklanmış yeni taban aylıkları göstermemektedir.
4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 8,28 OLDU
TÜİK'in 3 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte ocak zammında dört aylık tablo ortaya çıktı.
Temmuz-ekim döneminde gerçekleşen enflasyon oranları şöyle:
AyAylık enflasyon
Temmuz 2026%1,78
Ağustos 2026%1,84
Eylül 2026%1,84
Ekim 2026%2,58
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık kümülatif enflasyon artışı yüzde 8,28 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklileri açısından ise mevcut toplu sözleşme hükümlerine göre dört aylık dönemde yüzde 1,20 enflasyon farkı oluştu. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin mevcut hesaplamaya göre zam oranı şimdilik yüzde 6,26 seviyesinde bulunuyor.