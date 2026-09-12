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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekliye ek zam gelecek mi? Memur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı?

        Emekliye ek zam gelecek mi? Memur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı?

        Emekli maaşlarına ek zam ve seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında yapılan maaş artışının ardından emekli ve memur emeklileri, seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Anayasa Mahkemesi'ne taşınan süreçte Ağustos ayında yeni bir gelişme yaşanırken, bunun tüm emeklilere doğrudan zam anlamına gelmediği belirtiliyor. Peki Emekliye ek zam gelecek mi? Memur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı? İşte 2026 yılında emekliye ek zam ve memur emeklisine seyyanen zamda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısında aldıkları zamlı maaşların ardından gözünü seyyanen zam düzenlemesine çevirdi. Memur emeklilerine yönelik 8 bin 77 liralık seyyanen ödeme tartışması ise Anayasa Mahkemesi'ndeki başvurular nedeniyle gündemde kalmaya devam ediyor. Peki emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, ek zam için yeni bir düzenleme gelecek mi? İşte emekliye ek zam beklentisinde son durum ve merak edilen ayrıntılar...

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        EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

        2026 yılı içerisinde emekli maaşlarına yönelik yeni bir ek zam veya seyyanen zam düzenlemesinin hayata geçirildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Son dönemde gündeme gelen açıklama ve haberlerde emeklilerin alım gücünün artırılması yönündeki talepler öne çıkarken, tüm emeklileri kapsayan yeni bir ödeme için kesinleşmiş bir düzenleme açıklanmış değil. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda paylaşılan rakamların resmi zam kararı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

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        EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

        Emekliye seyyanen zam beklentisinin önemli başlıklarından biri, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebi. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular bulunuyor. AYM'nin 6 Ağustos 2026 tarihinde ikinci başvurunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar vermesi, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ancak bu gelişme, emeklilere otomatik olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

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        MEMUR EMEKLİSİNE 8 BİN 77 TL SEYYANEN ZAM VAR MI?

        2023 yılında memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması yönündeki talepler özellikle memur emeklileri açısından takip ediliyor. Ancak mevcut süreç bir mahkeme başvurusu niteliğinde olduğu için buradan tüm emeklilere doğrudan ödeme yapılacağı sonucu çıkarılamıyor. AYM sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve olası bir kararın hangi emeklileri kapsayacağı ilerleyen dönemde netleşecek.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2026 Temmuz döneminde yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 bin TL oldu.

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        #emekliye ek zam
        #memur emeklisine seyyanen zam
        #emekli maaşı
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