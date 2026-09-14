EMEKLİYE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: 2026 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisine ek zam gelecek mi, seyyanen zam yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM GELECEK Mİ?

2026 yılı itibarıyla emekli maaşlarına ilave artış ya da seyyanen ödeme yapılmasına yönelik yürürlüğe girmiş yeni bir karar bulunmuyor. Son dönemde emeklilerin gelir kaybının telafi edilmesi ve alım gücünün desteklenmesi yönündeki beklentiler sık sık gündeme gelse de, tüm emeklileri kapsayacak ek bir maaş düzenlemesi henüz resmiyet kazanmış değil.

Bu nedenle sosyal medya paylaşımlarında veya farklı mecralarda dile getirilen ödeme tutarlarının kesinleşmiş bir zam kararı gibi değerlendirilmemesi önem taşıyor.