EMEKLİYE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: 2026 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisine ek zam gelecek mi, seyyanen zam yapılacak mı?
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ek zam ve seyyanen zam konusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Temmuz ayında maaşlara yansıtılan artışın ardından hem emekliler hem de memur emeklileri, yıl içinde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Anayasa Mahkemesi'ne taşınan süreçle ilgili ağustos ayında dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, söz konusu kararın tüm emeklilerin maaşlarına doğrudan yeni bir artış olarak yansımadığı ifade ediliyor. Peki 2026 yılında emeklilere ek zam gündeme gelecek mi, memur emeklileri için seyyanen artış yapılacak mı? İşte maaş düzenlemelerine ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar...
Temmuz ayında maaşlarına yapılan artışı alan milyonlarca emekli, şimdi olası ek zam ve seyyanen ödeme düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Özellikle memur emeklilerini ilgilendiren 8 bin 77 liralık seyyanen ödeme konusu, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurularla birlikte yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Maaşlara yeni bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, emekliler hükümetten gelebilecek yeni düzenlemelere çevrildi. Peki emekli maaşlarına seyyanen zam gündeme gelecek mi, ek artış için yeni bir adım atılacak mı? İşte 2026 yılında emekli maaşlarına ilişkin son gelişmeler...
EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM GELECEK Mİ?
2026 yılı itibarıyla emekli maaşlarına ilave artış ya da seyyanen ödeme yapılmasına yönelik yürürlüğe girmiş yeni bir karar bulunmuyor. Son dönemde emeklilerin gelir kaybının telafi edilmesi ve alım gücünün desteklenmesi yönündeki beklentiler sık sık gündeme gelse de, tüm emeklileri kapsayacak ek bir maaş düzenlemesi henüz resmiyet kazanmış değil.
Bu nedenle sosyal medya paylaşımlarında veya farklı mecralarda dile getirilen ödeme tutarlarının kesinleşmiş bir zam kararı gibi değerlendirilmemesi önem taşıyor.
EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Emeklilerin seyyanen zam beklentisinde öne çıkan konulardan biri, 2023 yılında aktif görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ödemenin memur emeklilerine de uygulanması yönündeki talepler. Bu taleple ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular yapıldı. AYM’nin 6 Ağustos 2026’da ikinci başvuruyu daha önce açılmış dosyayla birleştirme kararı alması, seyyanen zam tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak alınan bu karar, memur emeklilerine 8 bin 77 liralık ödemenin doğrudan ve otomatik şekilde verileceği anlamına gelmiyor.
MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?
2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin emekli aylıklarına da dahil edilmesi yönündeki talepler, memur emeklileri tarafından yakından izleniyor. Ancak konu şu anda yargı süreci kapsamında değerlendirildiği için, söz konusu tutarın tüm emeklilere kesin olarak ödeneceğini söylemek mümkün değil.
Anayasa Mahkemesi’nin başvurular hakkında vereceği karar ve bu kararın kapsamının hangi emekli gruplarını etkileyeceği, sürecin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
2026 yılının Temmuz ayında yapılan maaş düzenlemesinin ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesine yükseltildi.