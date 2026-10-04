Enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK ile 2026 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Eylül enflasyonu yüzde kaç olacak?

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

TÜFE ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Endeks, yılın başına göre yüzde 22,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 yükseldi.

Eylül ayı verileriyle birlikte tüketici fiyatlarında aylık ve yıllık değişimin yanı sıra yıl sonuna ilişkin beklentilerin seyri de yeniden değerlendirilecek.