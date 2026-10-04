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        Haberler Bilgi Enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK ile 2026 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Eylül enflasyonu yüzde kaç olacak?

        Enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK ile 2026 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Eylül enflasyonu yüzde kaç olacak?

        Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrildi. Ağustos ayında yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylül ayında nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, ekonomistlerin beklentileri de belli oldu. Peki, Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte, Eylül ayı enflasyon beklentisi ve enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve saat bilgisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı eylül ayı enflasyon verileri, yılın dokuzuncu ayındaki fiyat değişimlerini ortaya koyacak. Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşmişti. Eylül verisiyle birlikte yıllık enflasyonun seyrine ilişkin yeni tablo belli olacak. Peki, Eylül enflasyon rakamları açıklandı mı? Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç olacak? İşte, 2026 Eylül enflasyon rakamları hakkında merak edilenler…

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        EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'üncü gününde açıklıyor. Ancak bu yıl 3 Ekim'in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle eylül ayı enflasyon verileri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü kamuoyuna duyurulacak.

        Açıklanacak TÜFE verisi, yılın ikinci yarısındaki üçüncü enflasyon rakamı olacak.

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        EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        AA Finans'ın TÜİK tarafından 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Ekonomistlerin eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

        Anketteki ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

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        AĞUSTOS AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

        TÜFE ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Endeks, yılın başına göre yüzde 22,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 yükseldi.

        Eylül ayı verileriyle birlikte tüketici fiyatlarında aylık ve yıllık değişimin yanı sıra yıl sonuna ilişkin beklentilerin seyri de yeniden değerlendirilecek.

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        EKONOMİSTLERİN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

        AA Finans'ın anketine göre ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu.

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        Bu yıl ekonomistlerin aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşen enflasyon oranları şöyle:

        Ay Yıl sonu enflasyon beklentisi Aylık beklenti Gerçekleşme
        Ocak %23,73 %4,21 %4,84
        Şubat %24,16 %2,87 %2,96
        Mart %25,91 %2,40 %1,94
        Nisan %28,16 %3,19 %4,18
        Mayıs %29,40 %1,65 %1,71
        Haziran %29,00 %1,04 %0,99
        Temmuz %29,55 %1,82 %1,78
        Ağustos %29,49 %1,86 %1,84
        Eylül %29,66 %2,18
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        #TÜİK
        #ENFLASYON
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