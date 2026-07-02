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        Haberler Bilgi Gündem ERKEN - KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 SON DAKİKA: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları ne?

        ERKEN - KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 SON DAKİKA: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları ne?

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, "Kademeli emeklilik çıkacak mı?", "TBMM'ye yeni bir teklif geldi mi?" ve "Erken emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar, Meclis'teki olası düzenlemeleri yakından takip ederken, kademeli emeklilik tablosu ve son dakika açıklamaları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 1999 sonrası çalışanlara kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte kademeli emeklilik son durum gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yeniden gündeme geldi. 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan milyonlarca çalışan, erken emeklilik beklentisiyle TBMM'den gelecek açıklamalara odaklandı. "Kademeli emeklilik tablosu belli oldu mu?", "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?" ve "1999 sonrası sigortalılar için yeni bir düzenleme var mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, Meclis'e sunulan kanun teklifleri ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne, yeni bir yasa çıkacak mı? İşte detaylar...

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        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE, MECLİS'E GELDİ Mİ?

        1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KADEMELİ EMEKLİLİK 1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

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        KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

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        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

        6

        AÇIKLAMA GELDİ

        "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

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