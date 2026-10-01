Benzine, motorine, LPG'ye zam var mı, akaryakıta ne kadar zam geldi? Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi sona erdi! 1 Ekim 2026 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG kullanan araç sahipleri yeni fiyatların ne olacağını araştırıyor. Peki 1 Ekim'de benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi mi, ne kadar zam geldi? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte Eşel Mobil düzenlemesini sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...