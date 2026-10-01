Benzine, motorine, LPG'ye zam var mı, akaryakıta ne kadar zam geldi? Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi sona erdi! 1 Ekim 2026 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir dönemin başladı. Benzinde vergi kaynaklı olası artış nedeniyle araç sahiplerinin gündeminde "1 Ekim'de benzine zam geldi mi?" sorusu öne çıktı. Motorin ve LPG fiyatlarının da yeni düzenlemeden nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki Eşel Mobil sistemi sonrasında benzine, motorine ve LPG'ye ne kadar zam geldi? İşte 1 Ekim 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG kullanan araç sahipleri yeni fiyatların ne olacağını araştırıyor. Peki 1 Ekim'de benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi mi, ne kadar zam geldi? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte Eşel Mobil düzenlemesini sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKIT ZAMMINDA SON DURUM
Akaryakıt ürünlerinde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. ÖTV artışı nedeniyle benzin satış fiyatına 4,27 TL zam geldi. ÖTV, 1 Kasım ve 1 Aralık’ta yeniden kademeli olarak artırılacak.
2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
* Benzin: 80,50 TL
* Motorin: 97,10 TL
* LPG: 36.44 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar şu şekilde:
* Benzin: 84.40 TL
* Motorin: 96,90 TL
* LPG: 35.85 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da akaryakıt fiyatları:
* Benzin: 85,50 TL
* Motorin: 98.20 TL
* LPG: 36,54 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
* Benzin: 85.80 TL
* Motorin: 98,50 TL
* LPG: 36,44 TL