Survivor 2026, finale günler kala dokunulmazlık oyunları nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte her dokunulmazlık oyunu kritik önem taşıyor. Son dokunulmazlık mücadelesinin ardından eleme potasına giden yarışmacı ve düello eşleşmeleri belli oldu. Survivor izleyicileri ise dokunulmazlığı kimin kazandığını ve potaya hangi isimlerin girdiği yeni bölüm öncesinde merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Survivor son bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...