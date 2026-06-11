Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Haziran Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026'da büyük finale doğru geri sayım sürerken heyecan katlanarak sürüyor. Yarışmada bu akşam sezonun son dokunulmazlık oyunlarından biri oynanacak ve eleme potasının şekillenmesinde kritik bir viraj geçilecek. Deniz ve Nagehan eleme potasına giren ilk isimler olmuştu. Oynanan mücadele sonrasında ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları ile eleme potası netleşti. Peki Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Haziran Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 10 Haziran 2026 Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...
Survivor 2026, finale günler kala dokunulmazlık oyunları nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte her dokunulmazlık oyunu kritik önem taşıyor. Son dokunulmazlık mücadelesinin ardından eleme potasına giden yarışmacı ve düello eşleşmeleri belli oldu. Survivor izleyicileri ise dokunulmazlığı kimin kazandığını ve potaya hangi isimlerin girdiği yeni bölüm öncesinde merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Survivor son bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da son bireysel dokunulmazlık oyununu Nobre kazandı.
10 HAZİRAN SURVIVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da bireysel dokunulmazlığın sahibi Nobre haftanın 3. eleme adayı olarak Sercan'ı belirlerken, Nefise eleme potasına giden son yarışmacı oldı.
Eleme düellosu eşleşmeleri ise şu şekilde oldu;
Nagihan - Deniz
Sercan - Nefise