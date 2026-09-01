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        Haberler Bilgi Evde bakım maaşları yattı mı, Eylül evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşları yattı mı, Eylül evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşları yattı mı, Eylül evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Eylül ayının başlamasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Evde bakım maaşları yattı mı? Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? Bilindiği üzere ilk zamlı evde bakım maaşları Ağustos ayında hesaplara yatmıştı. Yeni ayın başlamasıyla bğirlikte ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Eylül ve takip eden günlerde ödenecek.

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        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur maaş katsayısına endeksli olan sosyal yardımlar da güncellendi.

        Yüzde 13,52'lik memur zammı sonrasında, 13.878 TL olan evde bakım maaşı 15.756 TL oldu.

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        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        #evde bakım maaşı
        #ÖDEME
        #eylül ayı
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