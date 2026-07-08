Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına Avusturya'da çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, kamp sürecindeki ilk sınavında Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansını yakından değerlendirme fırsatı bulacak. Taraftarlar ise Fenerbahçe-Admira Wacker maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı canlı izle bilgisi ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kamp programındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlaması kapsamında birçok oyuncuya süre vermesi bekleniyor. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve başlama saatini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...
FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 8 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında oynanacak hazırlık maçının TV 100 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe, Avusturya kampında toplam üç hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertlilerin kamp programı şu şekilde:
8 Temmuz: Fenerbahçe - Admira Wacker
11 Temmuz: Fenerbahçe - Pogon Szczecin
14 Temmuz: Fenerbahçe - LASK
FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmalarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Daha sonra Avusturya kampına geçen sarı-lacivertli ekip, hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.
Hazırlık maçlarında yeni transferlerin performansı, genç futbolcuların son durumu ve takımın oyun planı teknik ekip tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek. Taraftarlar ise sezon öncesindeki ilk mücadelede takımın ortaya koyacağı performansı yakından takip edecek.