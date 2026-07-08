Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına Avusturya'da çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, kamp sürecindeki ilk sınavında Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansını yakından değerlendirme fırsatı bulacak. Taraftarlar ise Fenerbahçe-Admira Wacker maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı canlı izle bilgisi ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kamp programındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlaması kapsamında birçok oyuncuya süre vermesi bekleniyor. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve başlama saatini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

        2

        FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 8 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında oynanacak hazırlık maçının TV 100 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'NİN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI

        Fenerbahçe, Avusturya kampında toplam üç hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertlilerin kamp programı şu şekilde:

        8 Temmuz: Fenerbahçe - Admira Wacker

        11 Temmuz: Fenerbahçe - Pogon Szczecin

        14 Temmuz: Fenerbahçe - LASK

        5

        FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

        Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmalarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Daha sonra Avusturya kampına geçen sarı-lacivertli ekip, hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

        Hazırlık maçlarında yeni transferlerin performansı, genç futbolcuların son durumu ve takımın oyun planı teknik ekip tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek. Taraftarlar ise sezon öncesindeki ilk mücadelede takımın ortaya koyacağı performansı yakından takip edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 6 Temmuz 2026 (Ankara Zirvesi Trump İçin Nasıl Geçer?)

        Dünyanın gözü Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT 360 programında Dilek Gül, zirve öncesinde uluslararası güvenlikten dünya siyasetine, futboldaki tartışmalı gelişmelerden NATO'nun geleceğine uzanan kritik başlıkları uzman konuklar ve Habertürk muhabirleriyle de...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!