Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında aldığı beraberlik, Süper Lig'de puan tablosunu yeniden gündeme taşıdı. Sarı-lacivertliler kritik mücadelede iki puan bırakırken şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin sonuçları da yakından takip ediliyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Trabzonspor, Beşiktaş ve Amedspor ise zirve yarışını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı sonrası Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi, Galatasaray zirvede kaç puana ulaştı? İşte Süper Lig'de güncel puan tablosu ve şampiyonluk yarışındaki son durum...