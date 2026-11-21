Fenerbahçe-Kocaelispor maçı sonrası Süper Lig puan durumu değişti! Zirvede puan farkı kaç oldu?
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Süper Lig'de puan tablosu yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Kocaelispor karşısında aldığı sonuç, zirve yarışındaki hesapları da etkiledi. Galatasaray'ın ligdeki konumu ve rakipleriyle arasındaki puan farkı ise merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var, puan farkı kaç oldu? İşte güncel 21 Kasım 2026 Cumartesi Süper Lig puan durumu ve zirve yarışındaki son tablo...
Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında aldığı beraberlik, Süper Lig'de puan tablosunu yeniden gündeme taşıdı. Sarı-lacivertliler kritik mücadelede iki puan bırakırken şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin sonuçları da yakından takip ediliyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Trabzonspor, Beşiktaş ve Amedspor ise zirve yarışını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı sonrası Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi, Galatasaray zirvede kaç puana ulaştı? İşte Süper Lig'de güncel puan tablosu ve şampiyonluk yarışındaki son durum...
SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU
21 Kasım Cumartesi günü oynanan maçların ardından zirvede Galatasaray bulunuyor. Fenerbahçe ve Kocaelispor ise 2-2'lik beraberlikle puanlarını 20'ye yükseltti.
SıraTakımOP
1Galatasaray12 -31
2Trabzonspor11 -25
3Amedspor12 -23
4Beşiktaş11 -22
5Fenerbahçe12 -20
6Kasımpaşa11 -20
7Kocaelispor12 -20
8Başakşehir11 -17
9Çaykur Rizespor12 -17
10Çorum FK11 -16
11Göztepe11 -15
12Erzurumspor FK11 -14
13Gençlerbirliği12 -14
14Alanyaspor11 -12
15Konyaspor11 -8
16Gaziantep FK12 -8
17Samsunspor12 -7
18Eyüpspor11 -3
GALATASARAY SAMSUNSPOR'U MAĞLUP EDEREK LİDERLİĞİNİ KORUDU
Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 31'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, 12 maçta aldığı 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle liderliğini sürdürüyor.
Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada yer alırken Amedspor 23, Beşiktaş ise 22 puanla zirve takibini sürdürüyor. Galatasaray'ın en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasında 6 puanlık fark bulunuyor.
FENERBAHÇE KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA BERABERE KALDI
Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında oynadığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve averajla 5. sırada yer aldı.
Kocaelispor da aynı puana ulaşmasına rağmen averaj farkıyla 7. basamakta bulunuyor. Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 11'e çıktı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM
Galatasaray, 31 puanla şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alıyor. Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada bulunurken Amedspor ve Beşiktaş da üst sıralardaki takibini sürdürüyor.
Fenerbahçe ise Kocaelispor beraberliğiyle önemli iki puan kaybetti. Ligin 12. haftasında oynanacak diğer karşılaşmaların ardından zirve yarışı ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesindeki sıralama yeniden şekillenecek.