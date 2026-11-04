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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Liverpool maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Fenerbahçe puan durumu ve Şampiyonlar Ligi fikstürü

        Fenerbahçe-Liverpool maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Fenerbahçe puan durumu ve Şampiyonlar Ligi fikstürü

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool karşısında kritik bir mücadeleye çıktı. 1-0 geriden geldiği maçta temsilcimiz Liverpool'u 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Fenerbahçe-Liverpool maç sonucu ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:59 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Liverpool'u konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle Liverpool'u mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Fenerbahçe-Liverpool maç sonucu, puan durumu ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

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        FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

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        FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        Liverpool'un golleri 25. dakikada Trey Nyoni, 69'da Alexander Isak'tan geldi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller ise 29. dakikada Mason Greenwood, 73'te Archie Brown ve 79. dakikada ise Vedat Muriqi'ten geldi.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

        27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

        29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.

        44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

        Liverpool'un golleri 25. dakikada Trey Nyoni, 69'da Alexander Isak'tan geldi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller ise 29. dakikada Mason Greenwood, 73'te Archie Brown ve 79. dakikada ise Vedat Muriqi'ten geldi.

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