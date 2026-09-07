FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI || Tarihler belli oldu! 2026 - 2027 Fenerbahçe Şampiyonlar ligi maçları ne zaman?

Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan takımlar ise son 16 bileti için play-off turunda mücadele edecek. Bu eşleşmelerden galip ayrılan ekipler, son 16 turunda yoluna devam edecek. Bu aşamanın ardından turnuvada klasik doğrudan eleme sistemi uygulanacak ve takımlar finale kadar tek maçlı eleme turları üzerinden ilerleyecek.

Bununla birlikte devler ligindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin rakipleri ve maç fikstürü belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor?