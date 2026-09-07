FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI || Tarihler belli oldu! 2026 - 2027 Fenerbahçe Şampiyonlar ligi maçları ne zaman?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri 27 Ağustos 2026 Perşembe günü belli oldu. Kura günü maç programı da belli oldu. İlk karşılaşma olan Roma Maçı öncesinde geri sayımda sona gelindi. Peki, Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında her takım, dördü kendi sahasında, dördü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, herhangi bir ek maç oynamadan doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.
Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan takımlar ise son 16 bileti için play-off turunda mücadele edecek. Bu eşleşmelerden galip ayrılan ekipler, son 16 turunda yoluna devam edecek. Bu aşamanın ardından turnuvada klasik doğrudan eleme sistemi uygulanacak ve takımlar finale kadar tek maçlı eleme turları üzerinden ilerleyecek.
Bununla birlikte devler ligindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin rakipleri ve maç fikstürü belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor?
ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE MAÇLARI NE ZAMAN?
İşte merak edilip araştırılan 2026 - 2027 Şampiyonlar Ligi maç program:
10 Eylül 2026
18:45 Fenerbahçe - Roma
14 Ekim 2026
21:00 Aston Villa Fenerbahçe
20 Ekim 2026
18:45 Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 2026
18:45 Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 2026
21:00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026
21:00 LASK - Fenerbahçe