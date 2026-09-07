Görüntüler Rize'den! Kentin yükseklerine kar yağdı!
Rize'de Yukarı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü
Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:21 Güncelleme:
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.
DHA'nın haberine göre Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’na ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı.
Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı.
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