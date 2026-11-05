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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? 5 Kasım 2026 Şampiyonlar Ligi puan durumu

        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? 5 Kasım 2026 Şampiyonlar Ligi puan durumu

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Avrupa'da unutulmaz bir galibiyete imza attı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti. Liverpool ise Avrupa'daki üç maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez puan kaybetti. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 5 Kasım 2026 güncel Şampiyonlar Ligi puan durumu ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 01:21 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba akşamı Chobani Stadı'nda ağırladığı Liverpool'u 3-2 yenerek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Konuk ekip Trey Nyoni'nin golüyle öne geçerken Mason Greenwood ilk yarıda eşitliği sağladı. Alexander Isak'ın golüyle yeniden geriye düşen sarı-lacivertliler, Archie Brown ve Vedat Muriqi'nin golleriyle karşılaşmayı kazandı. Böylece üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Liverpool karşısında aldığı galibiyetle puanını 5'e çıkardı. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte merak edilen puan tablosu ve lig aşamasında son durum...

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        FENERBAHÇE LIVERPOOL'U 3-2 MAĞLUP ETTİ!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

        Karşılaşmada Liverpool 25. dakikada Trey Nyoni ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 29. dakikada Mason Greenwood'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

        İkinci yarıda Alexander Isak'ın 69. dakikadaki golüyle Liverpool yeniden öne geçse de Archie Brown 73. dakikada eşitliği sağladı. 79. dakikada sahneye çıkan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

        Liverpool galibiyeti öncesinde 2 puanı bulunan Fenerbahçe, aldığı üç puanla toplam puanını 5'e yükseltti.

        Sarı-lacivertliler böylece dört karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe'nin gol averajı ise -5 olarak güncellendi.

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

        An itibarıyla güncellenen puan tablosunda Fenerbahçe 5 puanla 19. sıraya yükseldi.

        Sarı-lacivertliler, Liverpool galibiyetiyle birlikte ilk 24 takım arasına girerek play-off hattına yerleşti. Ancak çarşamba gecesi oynanacak diğer karşılaşmaların tamamlanmasıyla sıralamada yeniden değişiklik yaşanabilecek.

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        5 KASIM 2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

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        #UEFA
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