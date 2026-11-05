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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe kazandı, ülke puanı güncellendi! 5 Kasım Perşembe UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı, kaç puanı var?

        Fenerbahçe kazandı, ülke puanı güncellendi! 5 Kasım Perşembe UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı, kaç puanı var?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Türkiye'nin ülke puanına önemli katkı sağladı. Sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin aldığı sonuçlar, Türkiye'nin beş yıllık ülke katsayısını doğrudan etkiliyor. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Liverpool'u 3-2 mağlup ederek ülke puanına katkı sağladı. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, toplam puanı kaç var? İşte 5 Kasım 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:08 Güncelleme:
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        1

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 yenerek hanesine üç puan yazdırdı. Türkiye, güncellenen sıralamada dokuzuncu basamaktaki yerini korudu. Fenerbahçe ise Liverpool karşısında aldığı sonuçla ülke puanına katkı sağladı. Peki, 5 Kasım 2026 Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte güncel ülke puanı sıralaması...

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 53.075'e yükseldi. Türkiye, 4 Kasım 2026 itibarıyla Avrupa sıralamasında dokuzuncu sırada bulunuyor. Galatasaray'ın galibiyeti ülke puanına 0,400 puanlık katkı sağladı.

        3

        4 KASIM 2026 GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti sonrasında güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke şöyle:

        Sıra Ülke Puan

        1 İngiltere 106,464

        2 İtalya 90,732

        3 İspanya 85,871

        4 Almanya 83,976

        5 Fransa 71,012

        4

        6 Portekiz 67,750

        7 Belçika 62,450

        8 Hollanda 55,396

        9 Türkiye 53.075

        10 Yunanistan 46,613

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        TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DA KAÇ TAKIMI KALDI?

        Türkiye, 2026-2027 sezonuna Avrupa kupalarında beş takımla başladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi.

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