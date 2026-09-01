Feynman’ın 80 yıllık kuantum sırrı çözüldü! 1,4 milyon yol tek tek ölçüldü

Bunun için tek bir foton, küçük aynalar ve kristallerden oluşan mercekli bir optik labirentten geçirildi. Deney sırasında fotona ilişkin beş yayıcı ölçüldü.

Ancak bu beş yayıcının temsil ettiği olası yörüngelerin sayısı son derece büyüktü. Araştırmacılar toplam 1 milyon 419 bin 857 ayrı yolu ölçerek Feynman’ın formülünün öngörüsüyle karşılaştırdı.

Sonuç ise teoriyi doğruladı: Hesaplanan değer ile fotonun deneyde sergilediği davranış birbiriyle örtüştü.