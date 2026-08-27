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        Haberler Bilgi FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Polonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Polonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 4'te 4 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin Sultanları, grup aşamasındaki 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, Polonya karşısında da kazanarak Avrupa Şampiyonası'ndaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları maç programı ile Türkiye-Polonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 yenerek dörtte dört yaptı. Böylece A Milliler, organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantiledi. Filenin Sultanları, gruptaki beşinci maçında Polonya ile karşılaşacak. Bu sebeple Türkiye-Polonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Öte yandan millilerin kalan mücadeleleri için Filenin Sultanları maç programı inceleniyor. Peki, Avrupa Şampiyonası Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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        TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

        Türkiye-Polonya voleybol maçı, 28 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

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        TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Gruptan çıkmayı garantileyen milli takım, Polonya karşısında galip gelmesi halinde namağlup şekilde üst tura yükselecek.

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        TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Filenin Sultanları’nın grup aşamasındaki 5. ve son mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        TÜRKİYE-POLONYA MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

        Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'ndaki kalan maçların programı şu şekilde:

        27 Ağustos 2026

        16.00 Polonya-Almanya

        19.00 Letonya-Macaristan

        28 Ağustos 2026

        16.00 Slovenya-Macaristan

        19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

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        #Filenin Sultanları maç programı
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