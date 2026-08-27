FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Polonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 yenerek dörtte dört yaptı. Böylece A Milliler, organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantiledi. Filenin Sultanları, gruptaki beşinci maçında Polonya ile karşılaşacak. Bu sebeple Türkiye-Polonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Öte yandan millilerin kalan mücadeleleri için Filenin Sultanları maç programı inceleniyor. Peki, Avrupa Şampiyonası Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?