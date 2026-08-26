TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | FİLENİN SULTANLARI Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları voleybol maçı canlı izle kanalı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle ekranı A Millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Filenin Sultanları Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 2026 Filenin Sultanları voleybol maçı canlı izle kanalı ve karşılaşmaya dair merak edilenler...
Filenin Sultanları maçı izleme ekranı gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3’te 3 yaptı. Letonya, Slovenya ve Macaristan’ı set vermeden mağlup eden ay-yıldızlılar, şimdi gruptaki 4. sınavına çıkacak. Milliler, bu kez Almanya ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadeleyi anbean takip etmek isteyenler Filenin Sultanları’nın Almanya mücadelesinin başlangıç saati ve canlı yayın kanalı için arama motorlarına yöneldi. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati!
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı; Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndaki 4. maçında Almanya ile mücadele edecek.
Türkiye-Almanya voleybol maçı, 26 Ağustos 2026 Çarşamba (bugün) saat 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Sultanları’nın 4. mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
FİLENİN SULTANLARI MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'ndaki kalan maçların programı şu şekilde:
24 Ağustos 2026
16.00 Polonya-Letonya
19.00 Türkiye-Macaristan
25 Ağustos 2026
16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya
26 Ağustos 2026
16.00 Letonya-Slovenya
19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
27 Ağustos 2026
16.00 Polonya-Almanya
19.00 Letonya-Macaristan
28 Ağustos 2026
16.00 Slovenya-Macaristan
19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)