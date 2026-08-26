Filenin Sultanları maçı izleme ekranı gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3’te 3 yaptı. Letonya, Slovenya ve Macaristan’ı set vermeden mağlup eden ay-yıldızlılar, şimdi gruptaki 4. sınavına çıkacak. Milliler, bu kez Almanya ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadeleyi anbean takip etmek isteyenler Filenin Sultanları’nın Almanya mücadelesinin başlangıç saati ve canlı yayın kanalı için arama motorlarına yöneldi. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati!