Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Genç mühendise gözyaşlarıyla veda

İzmir Aliağa'daki çelik fabrikasında yaşanan patlamada can veren makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik (25) için de dün Menemen'deki Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kadir Kan Özçelik'in babası Nihat Özçel... Daha Fazla Göster İzmir Aliağa'daki çelik fabrikasında yaşanan patlamada can veren makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik (25) için de dün Menemen'deki Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kadir Kan Özçelik'in babası Nihat Özçelik, annesi Gülden Özçelik, kız kardeşi Şevval Özçelik, halasının oğlu Ömer Öztürk ve vatandaşlar katıldı. (DHA) Daha Az Göster