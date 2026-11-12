Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup aşamasının son maçında Fransa deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, zorlu mücadelede Fransa karşısında puan arayacak. Futbolseverler ise Fransa - Türkiye mücadelesinin tarihini, maç saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Mücadelenin oynanacağı stadyum ve canlı yayın seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte millî maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri...
A Milli Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Belçika maçının ardından bu kez deplasmanda Fransa karşısında sahaya çıkacak. Bordeaux kentinde oynanacak mücadele, millî takımın kasım ayındaki ikinci sınavı olacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal ve şifresiz yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, Fransa-Türkiye millî maçı hangi kanalda, canlı izle ekranına nasıl ulaşılır? İşte karşılaşma öncesinde merak edilen tüm ayrıntılar...
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 22.45'te çalacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisine göre Fransa-Türkiye karşılaşmasının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Maçı televizyondan takip etmek isteyenler ATV yayınını izleyebilecek.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya Bordeaux kentindeki Stade Atlantique ev sahipliği yapacak. Milliler, Fransa'nın sahasında oynanacak mücadelede zorlu bir deplasman sınavı verecek.
TÜRKİYE'NİN KASIM AYI MİLLİ MAÇ PROGRAMI
A Milli Takım, kasım ayındaki iki karşılaşmayla UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlayacak. Millilerin maç programı şöyle:
- 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00
- 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45
Ay-yıldızlı ekip, Belçika karşılaşmasının ardından Fransa deplasmanında puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, millî takımın bu önemli karşılaşmasını canlı yayın üzerinden takip edebilecek.