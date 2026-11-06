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        Haberler Bilgi Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de zirve yarışı! Galatasaray-Amedspor maçı şifresiz mi?

        Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de zirve yarışı! Galatasaray-Amedspor maçı şifresiz mi?

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etmeye hazırlanıyor. Geride kalan 10 maçta 25 puan toplayan sarı-kırmızılılar, iki puan gerisindeki rakibi karşısında zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Amedspor ise İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna yükselmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Amedspor maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray-Amedspor maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sezona başarılı bir başlangıç yapan Amedspor ise 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'daki galibiyetinin ardından Süper Lig'de de üç puan arayacak. Zirvenin iki iddialı takımını karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın başlama saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler…

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        GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak.

        RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

        3

        GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Galatasaray-Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca yayıncının dijital platformu TOD üzerinden takip edilebilecek.

        Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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        GALATASARAY VE AMEDSPOR'UN PUAN DURUMU

        Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, 11. haftaya lider olarak giriyor.

        Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puana ulaştı. Diyarbakır temsilcisi, lider Galatasaray'ın iki puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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        GALATASARAY SAHASINDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

        Galatasaray, Amedspor karşılaşmasına önemli bir iç saha serisiyle çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 40 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Bu süreçte 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Galatasaray, Amedspor karşısında da kaybetmemesi halinde kulübün iç sahadaki yenilmezlik rekorunu egale edecek.  

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        GALATASARAY'DA ABDÜLKERİM CEZALI, ÜÇ OYUNCU SINIRDA

        Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 2 maç ceza alan Abdülkerim, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak.

        Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer sarı kart gören futbolcular, Amedspor karşılaşmasında da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

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