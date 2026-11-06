Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sezona başarılı bir başlangıç yapan Amedspor ise 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'daki galibiyetinin ardından Süper Lig'de de üç puan arayacak. Zirvenin iki iddialı takımını karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın başlama saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler…