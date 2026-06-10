Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 10 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta yarım altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümünde mutfakta kıyasıya bir rekabet yaşandı. Günün menüsünde yoğurtlu tavuk tantuni hazırlanırken, Hatice, Tuğba, Cemile ve Aysun gelinler yarım altını kazanabilmek için hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerin gizli oylamasıyla belirlenen puanlar sonucunda yarışmada heyecan giderek artarken, günün birincisi ve altının sahibi merak konusu oldu. İşte 10 Haziran 2026 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu ve kazanan gelin...
Giriş: 10 Haziran 2026 - 16:33 Güncelleme:
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Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yarışması “Gelinim Mutfakta”, haftanın üçüncü gününde de rekabet dolu anlara sahne oldu. Gelinler, günün menüsü olan yoğurtlu tavuk tantuni için hünerlerini sergilerken, hazırladıkları tabakları sürenin sonunda jüriye sundu. Kayınvalideler ve halk jürisinin yaptığı gizli oylama ile puanlar belirlenirken, yarışmadaki heyecan giderek arttı. Peki, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı? İşte puan durumu haberimizde...
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GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 10 Haziran Çarşamba günü birincisi Cemile oldu ve yarım altın kazandı.
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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Cemile: 19 puan
Tuğba: 17 puan
Hatice: 13 puan
Aysun: 10 puan
Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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