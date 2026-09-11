GELİNİM MUTFAKTA ELENEN GELİN: Bu hafta Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin elendi? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu

Gelinim Mutfakta’nın 11 Eylül 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar, haftanın son puanlarını toplamak için son kez mutfağa girdi. Cemile, Tuğba, Beyza ve Yeşim, verilen tarifi kendi yorumlarıyla hazırlarken gözler kayınvalidelerin vereceği puanlara çevrildi. Final bölümünde özellikle bilezikleri kimin kazanacağı ve hangi yarışmacının eleneceği merak edilirken, günün en yüksek puanına ulaşan gelin de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da 11 Eylül 2026 Cuma günü birinci kim oldu? Haftanın kazananı hangi gelin olurken bilezikler kimin oldu, yarışmaya kim veda etti? İşte günün puanları ve haftalık final sonucunun ayrıntıları...