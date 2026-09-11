GELİNİM MUTFAKTA ELENEN GELİN: Bu hafta Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin elendi? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu
Gelinim Mutfakta'da bir haftanın daha sonuna gelinirken yarışmacılar, final gününde en yüksek puanı alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Cemile, Tuğba, Beyza ve Yeşim, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak hem günün birincisi olmak hem de haftayı avantajlı tamamlamak için mücadele etti. Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirmelerin ardından yarışmacıların güncel puanları belli oldu. Peki, 11 Eylül 2026 Cuma günü Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? Bu hafta yarışmaya veda eden gelin hangisi, bilezikleri kim kazandı? İşte haftanın finalinde oluşan puan durumu ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...
Gelinim Mutfakta’nın 11 Eylül 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar, haftanın son puanlarını toplamak için son kez mutfağa girdi. Cemile, Tuğba, Beyza ve Yeşim, verilen tarifi kendi yorumlarıyla hazırlarken gözler kayınvalidelerin vereceği puanlara çevrildi. Final bölümünde özellikle bilezikleri kimin kazanacağı ve hangi yarışmacının eleneceği merak edilirken, günün en yüksek puanına ulaşan gelin de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da 11 Eylül 2026 Cuma günü birinci kim oldu? Haftanın kazananı hangi gelin olurken bilezikler kimin oldu, yarışmaya kim veda etti? İşte günün puanları ve haftalık final sonucunun ayrıntıları...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN HANGİ GELİN VE KAYINVALİDE KAZANDI?
Günün finalinde en yüksek puana ulaşan Tuğba, performansıyla iki çeyrek altının da sahibi oldu.
Haftalık mücadelede gelinine düzenli olarak yüksek puan veren Ayten Hanım ise ajda bileziği kazanan kayınvalide oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisini belirlemek için Cemile ve Yeşim’in puanları eşitlenince iki yarışmacı kuraya kalma noktasına geldi.
Ancak Aslı Hünel’in sunduğu öneriyi kabul eden Cemile ve Yeşim, kura çekilmesi yerine bilezikleri paylaşma kararı aldı. Bu doğrultuda 4 bilezik iki yarışmacı arasında paylaştırılırken, 6 bilezik de gelecek haftaya devredildi.