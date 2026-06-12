Kanal D ekranlarında izleyicilerden yoğun ilgi gören Gelinim Mutfakta’da rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Cemile, Tuğba, Aysun ve Hatice, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek hem günün hem de haftanın birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada her gün yarım altın, hafta sonunda ise 15 bilezik ödülü için yarış sürerken, haftanın final gününe gelinmesiyle birlikte bir gelin hayallerine veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi, kim zirveye yerleşti? Günün ve haftanın kazananı hangi gelin oldu, ajda bilezikleri hangi kayınvalide kazandı? İşte haftanın puan durumu ve tüm merak edilenler…