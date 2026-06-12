Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Haziran 2026 Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve 15 bilezik kazandı?
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşandı. Bugün bir gelin yarışmaya veda ederken, bir başka gelin hem günün hem de haftanın birincisi olmayı başardı. Cemile, Tuğba, Aysun ve Hatice arasındaki rekabet haftanın son gününde de hız kesmeden devam etti. Yarışmada günlük olarak yarım altın, haftalık olarak ise 15 bilezik ödülü için kıyasıya mücadele sürerken, final gününde bir isim hayallerine veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Günün ve haftanın kazananı hangi gelin oldu, ajda bilezikleri kazanan kayınvalide kim? İşte tüm detaylar haberimizde…
Kanal D ekranlarında izleyicilerden yoğun ilgi gören Gelinim Mutfakta’da rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Cemile, Tuğba, Aysun ve Hatice, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek hem günün hem de haftanın birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada her gün yarım altın, hafta sonunda ise 15 bilezik ödülü için yarış sürerken, haftanın final gününe gelinmesiyle birlikte bir gelin hayallerine veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi, kim zirveye yerleşti? Günün ve haftanın kazananı hangi gelin oldu, ajda bilezikleri hangi kayınvalide kazandı? İşte haftanın puan durumu ve tüm merak edilenler…
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN HANGİ GELİN VE KAYINVALİDE KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da günün en yüksek puanını alan isim Aysun oldu ve yarım altının sahibi olarak günü zirvede tamamladı. Haftanın sonunda ise ajda bilezik ödülünü kazanan kayınvalide Nurten Hanım oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta’da hafta boyunca en yüksek puanı toplayan Aysun, büyük ödül olan 15 bileziğin sahibi olarak haftayı zirvede tamamladı.