Gelinim Mutfakta’da final haftasının ikinci gününde tansiyon yükseldi. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun, günün yemeği olarak belirlenen mantıyı en lezzetli şekilde hazırlayıp rakiplerini geride bırakmak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Kayınvalidelerin tadımı ve verdikleri puanların ardından hem günün birincisi hem de puan tablosu merak konusu oldu. Peki, 30 Haziran Gelinim Mutfakta’da kim birinci seçildi, beşi bir yerde ödülünü hangi gelin kazandı? İşte günün puan durumu ve yarışmada yaşanan son gelişmeler…