GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 HAZİRAN 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve beşi bir yerde kazandı?
Gelinim Mutfakta'da final serisinin ikinci gününde rekabet tüm hızıyla devam etti. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun, haftanın ikinci gününde belirlenen mantı tarifini en başarılı şekilde hazırlayarak yüksek puan almak için tezgah başına geçti. Kayınvalidelerin tadım ve puanlamalarının ardından günün sıralaması belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, beşi bir yerde ödülünü kim kazandı? İşte 30 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu…
Giriş: 2026-06-30 16:35:09 Güncelleme:
1
Gelinim Mutfakta’da final haftasının ikinci gününde tansiyon yükseldi. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun, günün yemeği olarak belirlenen mantıyı en lezzetli şekilde hazırlayıp rakiplerini geride bırakmak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Kayınvalidelerin tadımı ve verdikleri puanların ardından hem günün birincisi hem de puan tablosu merak konusu oldu. Peki, 30 Haziran Gelinim Mutfakta’da kim birinci seçildi, beşi bir yerde ödülünü hangi gelin kazandı? İşte günün puan durumu ve yarışmada yaşanan son gelişmeler…
2
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve beşi bir yerde altını kazanan Cemile gelin oldu.
3
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 HAZİRAN
Cemile: 19
Aysun: 18
Hatice: 15
Tuğba: 10
Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ