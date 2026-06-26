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        Haberler Bilgi Ekonomi Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot veriri? Golda Gıda katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

        Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot veriri? Golda Gıda katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

        Gıda sektöründe faaliyet gösteren Golda Gıda halka arz oluyor. Makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi yapan şirket, SPK tarafından belirlenen tarihlerde talep toplayacak. Golda Gıda halka arzında hisse fiyatı 9,20 TL olarak belirlendi. Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğe sahip olması beklenen halka arz, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirketin halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 35 seviyesinde olması planlanıyor. Peki, Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var ve hisse fiyatı ne kadar? İşte Golda Gıda talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 23:43 Güncelleme:
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        Golda Gıda halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka arz kapsamında toplam 87.499.998 lot pay satışa sunulacak. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı ise yaklaşık yüzde 35 olması bekleniyor. Peki, Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot veriri? Golda Gıda katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, ne kadar? İşte Golda Gıda halka arz takvimi ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...

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        GOLDA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        GOLDA GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Golda Gıda halka arz fiyatı 9,20 TL olarak açıklandı.

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        GOLDA GIDA KAÇ LOT VERİR?

        Golda Gıda halka arzında toplam 87.499.998 lot pay satışa sunulacak.

        Kesin lot dağılımı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belli olacak. Katılım arttıkça yatırımcı başına düşen lot miktarı azalabilecek.

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        GOLDA GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Golda Gıda'nın katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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        GOLDA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Golda Gıda halka arzına, halka arza katılım sağlayan banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapılabilecek.

        Yatırımcılar başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, DenizBank, TEB, ING Bank, Şekerbank, Fibabanka, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans ile yetkili aracı kurumların yatırım hesapları üzerinden gerçekleştirebilecek. Kesin dağıtım ve katılımcı kurum listesi talep toplama öncesinde ilan edilecek.

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