Görenler İtalya sanıyor! UNESCO korumasındaki “Bin Pencereli” masal şehri

TARİHİ MAHALLELERİ VE TAŞ SOKAKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Berat'ın tarihi merkezinde Mangalem, Gorica ve Kale mahalleleri öne çıkıyor. Geleneksel evlerin, dar sokakların ve tarihi yapıların bir arada bulunduğu bu bölgeler, kentin geçmişini yakından tanımak isteyenlere farklı bir atmosfer sunuyor.