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        Haberler Bilgi Görenler İtalya sanıyor! UNESCO korumasındaki “Bin Pencereli” masal şehri

        Görenler İtalya sanıyor! UNESCO korumasındaki “Bin Pencereli” masal şehri

        Arnavutluk'ta yamaçlara sıralanan beyaz evleri, dar taş sokakları ve tarihi kalesiyle dikkat çeken Berat, "Bin Pencereli Şehir" olarak anılıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kent, kendine özgü mimarisiyle Balkanlar'ın keşfedilmeye değer rotaları arasında bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        Arnavutluk'un güneyinde, Osum Nehri kıyısında yer alan Berat, yamaçlara basamak basamak yayılan beyaz evleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Tarihi mahalleleri, dar taş sokakları ve şehre tepeden bakan kalesiyle öne çıkan kent, ilk bakışta kartpostalları andıran bir manzara sunuyor. “Bin pencereli şehir” olarak tanınan Berat, korunmuş tarihi dokusu ve geleneksel mimarisiyle ziyaretçilerini geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

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        BERAT NEDEN “BİN PENCERELİ ŞEHİR” OLARAK ANILIYOR?

        Berat'ın en dikkat çekici özelliği, yamaçlara sıralanan geleneksel evleri. Beyaz cepheleri ve çok sayıdaki penceresiyle öne çıkan yapılar, şehrin siluetine kendine özgü bir görünüm kazandırıyor.

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        Evlerin birbiri üzerine dizilmiş gibi görünen sıralanışı, Berat'ın “bin pencereli şehir” olarak anılmasının temelini oluşturuyor.

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        Farklı dönemlerden izler taşıyan tarihi sokaklar ve geleneksel yapılar da kentin mimari kimliğini tamamlıyor. Bu özellikleriyle Berat, Arnavutluk'un kültürel mirasını yansıtan önemli yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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        TARİHİ MAHALLELERİ VE TAŞ SOKAKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

        Berat'ın tarihi merkezinde Mangalem, Gorica ve Kale mahalleleri öne çıkıyor. Geleneksel evlerin, dar sokakların ve tarihi yapıların bir arada bulunduğu bu bölgeler, kentin geçmişini yakından tanımak isteyenlere farklı bir atmosfer sunuyor.

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        Osum Nehri üzerindeki Gorica Köprüsü de Berat'ın simge noktaları arasında yer alıyor. Nehir kıyısından görülen tarihi evler ve yamaçlara yayılan yapılar, şehrin karakteristik manzarasını tamamlıyor.

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        ŞEHRE TEPEDEN BAKAN TARİHİ KALE

        Berat Kalesi, kente hakim yüksek bir noktada yer alıyor. Geçmişi antik dönemlere uzanan kale çevresinde tarihi evler, kiliseler ve dar taş sokaklar bulunuyor. Bu bölge, Berat'ın mimarisinin yanı sıra köklü geçmişini de gözler önüne seriyor.

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        Kale içerisindeki Onufri Ulusal İkonografi Müzesi de kentin kültürel mirasını tanımak isteyenlerin ziyaret edebileceği yerler arasında bulunuyor.

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        Tarihi yapılarıyla öne çıkan bölge, Berat'ın yüzyıllar boyunca geçirdiği değişimi yansıtıyor.

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        UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALIYOR

        Berat, tarihi merkeziyle 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

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        Gjirokastra ile birlikte listeye dahil edilen kent, Balkanlar'daki Osmanlı dönemi mimarisini ve geleneksel yerleşim dokusunu yansıtan önemli örnekler arasında gösteriliyor.

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        Beyaz evleri, tarihi mahalleleri ve tepedeki kalesiyle Berat, Arnavutluk'un kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için dikkat çekici bir gezi rotası sunuyor.

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        Dar taş sokakları ve kendine özgü mimarisiyle bu tarihi kent, Balkanlar'da farklı bir Avrupa deneyimi arayanların keşfedebileceği yerler arasında bulunuyor.

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