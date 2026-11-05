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        Haberler Bilgi Eğitim GÖZLER GSB'DE! KYK BURS SONUCU E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        GÖZLER GSB'DE! KYK BURS SONUCU E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ekim ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler, burs ve kredi desteğinden yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) gelecek habere odaklandı. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda hangi öğrencilere karşılıksız burs, hangilerine geri ödemeli öğrenim kredisi verileceği belli olacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı nasıl görüntülenir? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında maddi destekten yararlanmak isteyen binlerce üniversite öğrencisi, ekim ayında başvurularını tamamlamasının ardından sonuçların duyurulacağı tarihe odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) değerlendirme sürecini tamamlamasıyla birlikte karşılıksız burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak? İşte öğrencilerin beklediği sonuç duyurusuna ilişkin ayrıntılar...

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        KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) sonuç takvimine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

        Geçen yıl 4 Kasım 2025 Salı günü erişime açılan burs ve kredi sonuçlarının bu yıl da Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, GSB'nin duyurusuyla sonuçlarını öğrenebilecek.

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        KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetine ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi sorgulama ekranından başvurularının durumunu görüntüleyebilecek.

        E-DEVLET KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

        2026 yılı boyunca üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Mevcut ödeme tutarları şu şekilde:

        - Lisans öğrencileri: 4.000 TL

        - Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

        - Doktora öğrencileri: 12.000 TL

        KYK burs ve kredi miktarlarının Ocak 2027'de yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarlar, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.

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        KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının duyurulması ve hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini tamamlamasının ardından ilk ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

        Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yılki ödeme tarihleri ise Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

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        #KYK
        #KYK burs
        #KYK burs sonuçları
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