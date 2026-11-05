GÖZLER GSB'DE! KYK BURS SONUCU E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının duyurulması ve hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini tamamlamasının ardından ilk ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yılki ödeme tarihleri ise Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi duyurusuyla netlik kazanacak.