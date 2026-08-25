Gözler YKS ek tercih tarihlerinde! 2026 YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversite 2. tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı?
YKS ek tercih tarihleri, üniversite ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Tercih yapamayan ya da bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gözü ÖSYM üniversite 2. T-tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM'nin yayımlayacağı olan ek tercih kılavuzu ile 2026 YKS ek tercih tarihleri, tercih edilebilecek bölümler ve boş kontenjanlara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. İşte, 2026 YKS ek yerleştirme tarihi ve tercih kılavuzuna ilişkin detaylar…
29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin ardından YKS tercih sonuçları 18 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen, boş kalan kontenjanlar için tekrar tercih yapabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile birlikte 2026 YKS ek yerleştirme tarihleri ve bölüm kontenjanları netleşecek. Peki, 2026 YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversite 2. tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı? İşte, 2026 YKS ek tercih tarihleri hakkında tüm merak edilenler…
2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite kayıtları 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. Akabinde ise ek yerleştirme süreci başlayacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek yerleştirme kılavuzu, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından yayımlanacak.
Üniversite kayıt sürecinin 28 Ağustos 2026 tarihinde biteceği bilgisi göz önünde bulundurulduğunda kılavuzun Eylül ayının ilk veya ikinci haftası erişime açılması bekleniyor.
ÖSYM’nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte ek tercih tarihleri yanı sıra boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları gibi detaylar belli olacak.
YKS EK TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.
Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.
YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.
İLK TERCİHLERDE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
2026 YKS merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Ek yerleştirme hakkı, merkezî yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için geçerli olacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026-YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Üniversite kaydını elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen adaylar için e-kayıt işlemleri 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
2026-2027 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ
Üniversite kayıtları: 24-28 Ağustos 2026
Üniversite e-kayıtları: 24-26 Ağustos 2026
Yüz yüze kayıtların son günü: 28 Ağustos 2026
ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Üniversite kayıtlarında istenen belgeler üniversiteye ve programa göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların kayıt hakkı kazandıkları üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanan kayıt duyurusunu incelemesi gerekiyor.
Elektronik kayıt yapan adayların da üniversiteleri tarafından duyurulan belgeleri ve varsa ek kayıt şartlarını kontrol etmeleri önem taşıyor. ÖSYM de elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacağını belirtiyor.