Gözler YKS ek tercih tarihlerinde! 2026 YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversite 2. tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı?

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin ardından YKS tercih sonuçları 18 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen, boş kalan kontenjanlar için tekrar tercih yapabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile birlikte 2026 YKS ek yerleştirme tarihleri ve bölüm kontenjanları netleşecek. Peki, 2026 YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversite 2. tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı? İşte, 2026 YKS ek tercih tarihleri hakkında tüm merak edilenler…