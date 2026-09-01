KYK yurt başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
KYK yurt başvuruları 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen üniversite öğrencileri, sonuçların ne zaman açıklanacağını, nereden ve nasıl sorgulanacağını merak ediyor. KYK yurt sonuçları tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte detaylar…
KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda KYK yurt başvuruları 25 Ağustos’ta başladı ve 29 Ağustos’ta sona erdi. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yurt başvuru sonuçları 11 Eylül'de açıklanmıştı. Peki, 2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl 2-6 Eylül tarihlerinde alınan KYK yurt başvuru sonuçları 11 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KYK yurt sonuçlarının 1-7 Eylül 2026 tarih aralığında açıklanması bekleniyor.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, yerleştirme durumlarını e-Devlet üzerinden yer alan "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.
Sonuç ekranında öğrencilerin hangi yurda yerleştirildiği ve kayıt sürecine ilişkin bilgiler yer alacak.
SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?
KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak.
Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.
İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları 6 farklı tipte bulunuyor. İşte, yurt tipleri:
1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
GSB tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.
Geçen yılın KYK yurt ücretleri ise 6 farklı oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu. İşte oda tiplerine göre geçen yılın fiyatları;
1. TİP: 750 TL
2. TİP: 850 TL
3. TİP: 850 TL
4. TİP:1050 TL
5. TİP: 1150 TL
6. TİP: 1250 TL