Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün? Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi belli oldu!

Show TV’nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show’un ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Ali Sunal’ın sunumuyla ekrana gelen yapımın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece birbirinden farklı skeçleri ve oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Güldür Güldür Show yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi ve ilk bölüme konuk olacak o oyuncu...