Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün? Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi belli oldu!

        Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün? Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi belli oldu!

        Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını BKM'nin üstlendiği programın 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Böylece Ali Sunal'ın sunumuyla ekrana gelen Güldür Güldür Show yeni sezon tarihi belli oldu. Programın ilk bölümüne konuk olacak oyuncu da açıklandı. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Show TV’nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show’un ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Ali Sunal’ın sunumuyla ekrana gelen yapımın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece birbirinden farklı skeçleri ve oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Güldür Güldür Show yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi ve ilk bölüme konuk olacak o oyuncu...

        2

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilere kahkaha tufanı yaşatan Güldür Güldür Show'un 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Böylece BKM imzalı eğlence programının yeni sezon tarihi belli oldu.

        Buna göre Güldür Güldür Show, 17 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        3

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZONUN İLK KONUĞU KİM?

        Güldür Güldür Show'un 14. sezon ilk bölümüne konuk olacak isim belli oldu.

        Başarılı oyuncu Mert Fırat, programın ilk bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

        4

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCU KADROSU

        Ali Sunal'ın moderatörlüğünü yaptığı programın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show
        #Güldür Güldür Show yeni sezon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        "Korkutuyorsun beni"
        "Korkutuyorsun beni"
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?