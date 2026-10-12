Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün? Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi belli oldu!
Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını BKM'nin üstlendiği programın 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Böylece Ali Sunal'ın sunumuyla ekrana gelen Güldür Güldür Show yeni sezon tarihi belli oldu. Programın ilk bölümüne konuk olacak oyuncu da açıklandı. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi…
Show TV’nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show’un ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Ali Sunal’ın sunumuyla ekrana gelen yapımın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece birbirinden farklı skeçleri ve oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Güldür Güldür Show yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Güldür Güldür Show 14. sezon yayın tarihi ve ilk bölüme konuk olacak o oyuncu...
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN?
Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilere kahkaha tufanı yaşatan Güldür Güldür Show'un 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Böylece BKM imzalı eğlence programının yeni sezon tarihi belli oldu.
Buna göre Güldür Güldür Show, 17 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZONUN İLK KONUĞU KİM?
Güldür Güldür Show'un 14. sezon ilk bölümüne konuk olacak isim belli oldu.
Başarılı oyuncu Mert Fırat, programın ilk bölümünde izleyici karşısına çıkacak.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCU KADROSU
Ali Sunal'ın moderatörlüğünü yaptığı programın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.