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        Haberler Bilgi Gündem GÜNÜN DEPREMLERİ SON DAKİKA || 22 Temmuz deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        GÜNÜN DEPREMLERİ SON DAKİKA || 22 Temmuz deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve saat bilgileri AFAD ile Kandilli'nin güncel son depremler listesinde anlık olarak yayımlanıyor. İşte 22 Temmuz 2026 son dakika deprem listesi ve en güncel veriler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 08:23 Güncelleme:
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        Türkiye'de meydana gelen son depremler, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yaşanan sarsıntıların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellediği deprem kayıtlarına çevrildi. "Az önce deprem oldu mu?", "Son deprem hangi ilde meydana geldi?", "Depremin büyüklüğü kaç?" gibi soruların yanıtı, resmi kurumların paylaştığı güncel verilerle takip ediliyor. AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı son depremler listesinde saat, merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor. İşte 22 Temmuz 2026 itibarıyla son deprem gelişmeleri...

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 22 TEMMUZ SON DEPREMLER

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son depremler listesinde yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılara anlık olarak ulaşılabiliyor.

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        22 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        22 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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