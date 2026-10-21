Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI | 21 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI | 21 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        21 Ekim 2026 Çarşamba günü bugünkü maçlar listesi futbolseverler tarafından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille-Galatasaray ve Como-Manchester United karşılaşmaları günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Ekim Çarşamba günün maç programı ve yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        21 Ekim Çarşamba günü futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmaları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak. Galatasaray'ın Lille ile karşı karşıya geleceği gecede Como-Manchester United, Bayern Münih-Arsenal ve Real Madrid-RB Leipzig maçları da dikkat çekiyor. Günün futbol takviminde La Liga karşılaşması da yer alıyor. Sporseverlerin gözü “Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtına çevrildi. İşte, 21 Ekim 2026 Çarşamba bugünkü maçlar listesi…

        2

        21 EKİM ÇARŞAMBA BUGÜNKÜ MAÇLAR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü dokuz karşılaşma oynanacak. Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'e konuk olurken Avrupa'nın önde gelen takımları da lig aşamasında puan mücadelesi verecek.

        3

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        19.45: Como - Manchester United

        19.45: Lille - Galatasaray

        22.00: Aston Villa - Viking

        22.00: Club Brugge - Lens

        22.00: Bayern Münih - Arsenal

        22.00: Inter - Shakhtar Donetsk

        22.00: Real Madrid - RB Leipzig

        22.00: Real Betis - Feyenoord

        22.00: Sporting - LASK

        4

        İspanya La Liga

        21.00: Levante - Athletic Bilbao

        5

        GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille ile deplasmanda karşılaşacak. TSİ 19.45'te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden takip edilebilecek.

        6

        21 EKİM ÇARŞAMBA EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

        EuroLeague'de 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar da basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Günün programında Hapoel Tel Aviv ile Virtus Bologna arasındaki karşılaşma bulunuyor.

        19.00: Hapoel Tel Aviv - Virtus Bologna

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 20 Ekim 2026 (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Habertürk'te)

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV canlı yayınında Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayarak sermaye piyasalarında yürütülen denetimler, manipülasyonla mücadele ve tasfiye sürecine alınan fonlarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek; tasfiye sürecinde temel ilkelerin şeffa...
        #maç
        #Maç Programı
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması