GÜNÜN MAÇ PROGRAMI | 21 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
21 Ekim 2026 Çarşamba günü bugünkü maçlar listesi futbolseverler tarafından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille-Galatasaray ve Como-Manchester United karşılaşmaları günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Ekim Çarşamba günün maç programı ve yayın bilgileri...
21 Ekim Çarşamba günü futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmaları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak. Galatasaray'ın Lille ile karşı karşıya geleceği gecede Como-Manchester United, Bayern Münih-Arsenal ve Real Madrid-RB Leipzig maçları da dikkat çekiyor. Günün futbol takviminde La Liga karşılaşması da yer alıyor. Sporseverlerin gözü “Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtına çevrildi. İşte, 21 Ekim 2026 Çarşamba bugünkü maçlar listesi…
21 EKİM ÇARŞAMBA BUGÜNKÜ MAÇLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü dokuz karşılaşma oynanacak. Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'e konuk olurken Avrupa'nın önde gelen takımları da lig aşamasında puan mücadelesi verecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45: Como - Manchester United
19.45: Lille - Galatasaray
22.00: Aston Villa - Viking
22.00: Club Brugge - Lens
22.00: Bayern Münih - Arsenal
22.00: Inter - Shakhtar Donetsk
22.00: Real Madrid - RB Leipzig
22.00: Real Betis - Feyenoord
22.00: Sporting - LASK
İspanya La Liga
21.00: Levante - Athletic Bilbao
GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille ile deplasmanda karşılaşacak. TSİ 19.45'te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden takip edilebilecek.
21 EKİM ÇARŞAMBA EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI
EuroLeague'de 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar da basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Günün programında Hapoel Tel Aviv ile Virtus Bologna arasındaki karşılaşma bulunuyor.
19.00: Hapoel Tel Aviv - Virtus Bologna