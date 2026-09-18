Hafta sonu hava nasıl olacak? 19-20 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 EYLÜL 2026

26°18°

İSTANBUL HAVA DURUMU 20 EYLÜL 2026

26°19°

ANKARA HAVA DURUMU 19 EYLÜL 2026

24°12°

ANKARA HAVA DURUMU 20 EYLÜL 2026

24°12°

İZMİR HAVA DURUMU 19 EYLÜL 2026

29°19°

İZMİR HAVA DURUMU 20 EYLÜL 2026

30°19°