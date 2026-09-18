Hafta sonu hava nasıl olacak? 19-20 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna ilişkin güncel raporu paylaştı. 19-20 Eylül hafta sonu plan yapanlar için kritik yağış uyarısı geldi. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağışın olacağı tahmin ediliyor. Bazı bölgelerimizde ise sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İşte, 19-20 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizdeki hava durumu raporu
Hafta sonu plan yapan vatandaşlar için Meteoroloji’den hava durumu bilgisi geldi. Yurdun bazı kesimlerinde yağışlı hava hakim olurken bazı bölgelerde ise güneşli hava görülecek. Peki hafta sonu hangi illerimizde yağmur yağacak? İşte güncel hava durumu
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu özellikle yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanakların görülecek. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 19 EYLÜL 2026
26°18°
İSTANBUL HAVA DURUMU 20 EYLÜL 2026
26°19°
ANKARA HAVA DURUMU 19 EYLÜL 2026
24°12°
ANKARA HAVA DURUMU 20 EYLÜL 2026
24°12°
İZMİR HAVA DURUMU 19 EYLÜL 2026
29°19°
İZMİR HAVA DURUMU 20 EYLÜL 2026
30°19°
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.