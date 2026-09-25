Hafta sonu hava nasıl olacak? 26-27 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hava durumu tahmini

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu yurdun büyük bölümünün yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yurt genelinde havanın yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Ege (kıyılar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

PAZARTESİDEN İTİBAREN SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik; ‘’Şu anda sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Batı bölgelerde birkaç derece mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hafta sonunda sistem gelmeden hemen önce 1-2 derece artacak. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak” ifadelerini kullandı.

Çelik, yeni sistemle birlikte yağışların geniş bir alana yayılacağını söyledi. Çelik, “Yeni gelen sistemle birlikte pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara sebep olacak.