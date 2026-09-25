Hafta sonu hava nasıl olacak? 26-27 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hava durumu tahmini
Meteoroloji'den hava durumu tahmini paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 26-27 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu ve yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış olacağı açıklandı. İşte, il il hava durumu raporu
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu yurdun büyük bölümünün yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü ise yurt genelinde havanın yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Ege (kıyılar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
PAZARTESİDEN İTİBAREN SICAKLIK DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik; ‘’Şu anda sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Batı bölgelerde birkaç derece mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hafta sonunda sistem gelmeden hemen önce 1-2 derece artacak. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak” ifadelerini kullandı.
Çelik, yeni sistemle birlikte yağışların geniş bir alana yayılacağını söyledi. Çelik, “Yeni gelen sistemle birlikte pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara sebep olacak.
MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİLİ
Özellikle yeni haftayla birlikte Marmara ve Karadeniz’de zaman zaman yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bu yağışların oluşturabileceği ani su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var” dedi.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da bugün ve hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmediğini kaydeden Çelik, “Ankara’nın yağışı pazar günü gece saatlerine doğru, akşam saatlerinden sonra başlayacak. Pazartesi günü Ankara’da yine gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. En yüksek sıcaklıklar Ankara’da 20-22 derece civarında. Pazartesi ve salı gününden sonrasında 3-4 derecelik düşüş bekliyoruz” dedi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLIYOR
İstanbul’da bugün yağış beklenmediğini belirten Çelik, “Cumartesi ve pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar Ankara’daki gibi 22-23 derece bandında seyrediyor. Yağışla birlikte pazar gününden itibaren 3-4 derecelik sıcaklık düşüşünü İstanbul’da da hissedeceğiz” diye konuştu.
İZMİR'DE PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ VAR
İzmir’de ise cuma ve cumartesi günü yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, “İzmir’de pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Pazar gününden sonra sistem kıyı Ege’de etkisini kaybediyor. Ancak özellikle kıyı Ege dışında pazartesi ve salı günleri ülkenin büyük bölümünde yağış var” değerlendirmesinde bulundu.